На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района

В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.

«Большое количество нарушений, и видим, что глава района устранился от решения текущих социально-экономических вопросов, делегировав полномочия по подписанию документов, по принятию решений своим заместителям, к работе которых есть очень много вопросов. Отсутствие должного контроля за работой послужило причиной многочисленных просчетов в работе по достижению национальных целей развития и их региональных составляющих», — отметил губернатор.

Заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко обозначил ряд выявленных нарушений. В частности, в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в районе не достигнут показатель «объем жилищного строительства», при том что эти риски обозначались главе еще в мае 2025 года, но меры им приняты не были. В сфере жилищной политики установлены нарушения при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья: часть мероприятий перенесена на более поздний период, в результате чего программа фактически неэффективна. Также в районе не был обеспечен допуск субъектов малого и среднего предпринимательства к услугам центра «Мой бизнес». В целом по 37 муниципальным программам средства освоены не полностью, эффективность ряда программ признана неудовлетворительной. Есть нарушения и в ЖКХ, и в социальной сфере, финансовые нарушения при работе с подрядчиками.

«Проверка еще идет, она комплексная, системная. Мы во взаимодействии со Счетной палатой и органами финконтроля завершим ее в ближайшие две недели, по итогам представим комплексный доклад», — добавил Антон Емельяненко.

«Я прошу по итогам проверки передать материалы в правоохранительные органы», — поручил Вячеслав Федорищев.

Ряд кадровых решений главой района уже принят. «Увольнение первого заместителя или заместителя — это всего лишь первый шаг к наведению порядка, и далеко не самый главный. Самое главное – наладить все процессы. Давайте договоримся, что до сентября вы эту работу проведете при поддержке правительства Самарской области, администрации. Дальше посмотрим на результаты», — подчеркнул губернатор, обращаясь к главе района Вячеславу Кирееву. Глава региона рекомендовал на пост первого заместителя главы района рассмотреть кандидатуру Вадима Асплунда, имеющего большой опыт работы, в том числе в правоохранительных органах.

