В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае

В мае 2026 года вступают в силу десятки новых законов. Среди них много действительно важных и полезных для граждан изменений. Как напомнил в беседе с RT депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР), многодетные семьи смогут продолжать получать единое пособие даже при незначительном превышении дохода.

Кроме того, как рассказал парламентарий, традиционно в мае часть пенсионеров получат прибавку.

Он объяснил, что это касается тех, кому в апреле исполнилось 80 лет, а также инвалидов I группы.

У них вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии — она удвоится и составит около 19,2 тыс. рублей, добавил депутат.

«Также скорректируют выплаты для бывших лётчиков и работников угольной промышленности, увеличатся выплаты гражданам с сельским и северным стажем. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат 10 тыс. рублей к празднику», — подчеркнул Панеш.

Также, по его словам, некоторые долги граждан признают безнадёжными к взысканию и спишут.

«Речь идёт о задолженностях, по которым налоговые органы до ноября 2025 года не смогли добиться взыскания», — рассказал он.

Отмечается, что с 1 мая вводится маркировка новых категорий товаров: радиоэлектроники (смартфоны, ноутбуки, планшеты, лампы, розетки), строительных материалов и некоторых кондитерских изделий.

«Сведения о маркировке нужно передавать в систему «Честный знак». Это защитит покупателей от контрафакта», — пояснил депутат.

С 28 мая начнут вести рейтинг автошкол по качеству подготовки водителей, подчеркнул парламентарий.

«Рейтинг будет формироваться на основе результатов сдачи экзаменов и данных о ДТП по вине выпускников. Информацию разместят в открытом доступе, что поможет водителям выбирать качественные школы», — заключил Панеш.