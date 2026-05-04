В губернии пройдут спортивные соревнования в рамках проекта ПФО «МолоТ»

В Самарской области состоятся спортивные соревнования регионального отборочного этапа проекта для работающей молодежи Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд) в 2026 году. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова.

Соревнования проводятся с целью создания условий для самореализации работающей молодежи, а также вовлекают население в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы «Спорт России».

Организаторами регионального отборочного этапа «МолоТа» являются министерство спорта, ГАУ «Организационный центр спортивных мероприятий» и министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Участие в соревнованиях примут работники предприятий и организаций реального сектора экономики негосударственной формы собственности в возрасте от 18 до 35 лет и молодые семьи с детьми 6-11 лет.

В спортивной программе регионального этапа — соревнования по мини-футболу, настольному теннису, волейболу, шахматам, городошному спорту и легкой атлетике. Мероприятия состоятся в Самаре в период с 13 по 15 мая на базе спортивных комплексов «Локомотив» и «МТЛ Арена», а также 14 июня на площади Куйбышева.

Сильнейшие команды получат возможность представить Самарскую область на окружном финале проекта ПФО «МолоТ», который пройдет в августе в Пермском крае.

