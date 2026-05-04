Участники из Самарской области - в числе призеров хакатона «Цифровой Прорыв»

Подведены итоги первого в сезоне хакатона проекта «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого совместно с Национальным центром космических компетенций в рамках Российской космической недели. За главные призы боролись 16 команд из разных регионов России. В числе призеров команда из Самарской области.

Финал прошел в гибридном формате и объединил 16 сильнейших команд – 51 участника из 15 регионов России. Финалисты подключались и защищали свои проекты онлайн, а экспертное жюри работало очно в Мастерской управления «Сенеж». Все защиты проходили в формате прямого эфира, что позволило сделать финал открытой площадкой для профессионального сообщества, партнеров и зрителей.

В треке «Новички» команды представили решения по кейсам «Галактика в твоем смартфоне», где разрабатывались прототипы игровых и образовательных сервисов о космосе, а также «Космос.Rus» – проектs по созданию айдентики и личного кабинета национальной цифровой платформы о российской космической индустрии.

В треке «Профи» финалисты защищали решения по кейсам «Цифровые двойники космических систем» и «Симулятор посадки на экстремальные небесные тела», представив интерактивные модели, визуализации и инженерные концепции для задач космической отрасли. Участники разрабатывали интерактивную 3D-визуализацию цифровых двойников космических систем – от спутников и группировок кубсатов до лунных баз и перспективных орбитальных станций. Во втором кейсе: создавали физически корректного симулятора посадки на экстремальные небесные тела, включая Венеру, Марс, Титан и Европу, с учетом гравитации, атмосферы и рельефа поверхности.

«Первый хакатон сезона показал высокий уровень команд и огромный интерес участников к задачам космической отрасли. Особенно ценно, что многие решения выходят за рамки конкурсных прототипов и могут стать основой для реальных технологических продуктов. Гибридный формат финала позволил объединить талантливые команды со всей страны и сделать защиту проектов открытой для широкой аудитории. Именно такие инициативы помогают находить сильные команды и создавать пространство для настоящих цифровых прорывов»,», – отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.

В число призеров в треке «Профи» хакатона «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в кейсе «Цифровые двойники космических систем» стала команда «Больше, мне надо больше» из Самарской области, в состав которой вошли – Янсон Богдан и Гасанов Зайнутдин.

В рамках хакатона участники прошли несколько этапов – двухнедельная работа с трекерами, отраслевые сессии с постановщиками задач и промежуточные защиты. По итогам всех блоков работы в финальный этап были допущены топ-4 команды в каждом кейсе, которые представили свои решения экспертам и поборолись за звание самой технологичной команды хакатона. Участники работали в двух треках – «Новички» и «Профи» – над четырьмя кейсами, посвященными цифровым сервисам, дизайну, инженерным разработкам и космическому моделированию.

Разработанные решения команд оценивали представители технологических компаний, отраслевые эксперты и специалисты космической индустрии, которые работали очно в «Сенеже», оценивая проекты в режиме прямого эфира. В их состав вошли: руководитель отдела цифровых проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян, советник генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олег Горшков, директор дирекции проектов развития «Иннопрактика» Марк Трифонов, руководитель программы доращивания проектов компания «Иннопрактика» Андрей Антонов, главный специалист АО «РКС» Алексей Стальнов, директор Национального центра космических компетенций Елена Константинова, советник практики инфраструктуры и ГЧП, руководитель направления аэрокосмической инфраструктуры АО «Некстонс» Людмила Чеснюкова, первый заместитель директора Стратегического агентства поддержки и формирования ИИ-разработок (САПФИР) Фонда Сколково Егор Орел, преподаватель-практик МГУ им. М.В. Ломоносова, Советник по ИИ консалтинговой компании «Прометей» Егор Богданов и руководитель отдела стратегического брендинга издательской группы «Эксмо‑АСТ» Татьяна Титова.

Хакатон, приуроченный ко Дню космонавтики и 65-летию первого полета человека в космос, открыл новый сезон соревнований проекта «Цифровой прорыв» и стал площадкой, где молодые разработчики, дизайнеры, аналитики и инженеры предложили решения для одной из самых технологически сложных и стратегически важных отраслей страны.

