Я нашел ошибку
Главные новости:
Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области.
В Самарской области наградили победителей конкурса «Профессионал года»
В Самарской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2026».
Марина Куклева представит регион в финале Всероссийского конкурса «Земский почтальон - 2026»
4 мая в 11:50 сотрудники полиции работали на месте ДТП в Елховском районе. 
В Елховском районе Газель врезалась в стоящий МАЗ: водитель погиб
В преддверии Дня Победы Самарская Губернская Дума стала местом диалога, соединившего прошлое, настоящее и будущее России.
В Самарской Губдуме ветеран СВО Владислав Яковлев поделился с молодежью бесценным опытом защиты Отечества
Подведены итоги первого в сезоне хакатона проекта «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого совместно с Национальным центром космических компетенций в рамках Российской космической недели.
Участники из Самарской области - в числе призеров хакатона «Цифровой Прорыв»
В Самарской области прошел финал Самарской областной молодёжной научно‑познавательной игры «УМНИКИ» – 2026
В регионе  определили победителей областной молодежной игры «УМНИКИ» – 2026
Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина получило современное оборудование благодаря участию в национальном проекте «Семья».
В Самарском художественном училище появилось новое современное оборудование
В рамках акции «Сад памяти» в Жигулевске  на территории городского парка военной техники высадили молодые саженцы каштана.
Полицейские и общественниками региона приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.08
EUR 88.64
0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Участники из Самарской области - в числе призеров хакатона «Цифровой Прорыв»

120
Подведены итоги первого в сезоне хакатона проекта «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого совместно с Национальным центром космических компетенций в рамках Российской космической недели.

Подведены итоги первого в сезоне хакатона проекта «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого совместно с Национальным центром космических компетенций в рамках Российской космической недели. За главные призы боролись 16 команд из разных регионов России. В числе призеров команда из Самарской области.

Финал прошел в гибридном формате и объединил 16 сильнейших команд – 51 участника из 15 регионов России. Финалисты подключались и защищали свои проекты онлайн, а экспертное жюри работало очно в Мастерской управления «Сенеж». Все защиты проходили в формате прямого эфира, что позволило сделать финал открытой площадкой для профессионального сообщества, партнеров и зрителей.

В треке «Новички» команды представили решения по кейсам «Галактика в твоем смартфоне», где разрабатывались прототипы игровых и образовательных сервисов о космосе, а также «Космос.Rus» – проектs по созданию айдентики и личного кабинета национальной цифровой платформы о российской космической индустрии.

В треке «Профи» финалисты защищали решения по кейсам «Цифровые двойники космических систем» и «Симулятор посадки на экстремальные небесные тела», представив интерактивные модели, визуализации и инженерные концепции для задач космической отрасли. Участники разрабатывали интерактивную 3D-визуализацию цифровых двойников космических систем – от спутников и группировок кубсатов до лунных баз и перспективных орбитальных станций. Во втором кейсе: создавали физически корректного симулятора посадки на экстремальные небесные тела, включая Венеру, Марс, Титан и Европу, с учетом гравитации, атмосферы и рельефа поверхности.

«Первый хакатон сезона показал высокий уровень команд и огромный интерес участников к задачам космической отрасли. Особенно ценно, что многие решения выходят за рамки конкурсных прототипов и могут стать основой для реальных технологических продуктов. Гибридный формат финала позволил объединить талантливые команды со всей страны и сделать защиту проектов открытой для широкой аудитории. Именно такие инициативы помогают находить сильные команды и создавать пространство для настоящих цифровых прорывов»,», – отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.

В число призеров в треке «Профи» хакатона «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в кейсе «Цифровые двойники космических систем» стала команда «Больше, мне надо больше» из Самарской области, в состав которой вошли – Янсон Богдан и Гасанов Зайнутдин.

В рамках хакатона участники прошли несколько этапов – двухнедельная работа с трекерами, отраслевые сессии с постановщиками задач и промежуточные защиты. По итогам всех блоков работы в финальный этап были допущены топ-4 команды в каждом кейсе, которые представили свои решения экспертам и поборолись за звание самой технологичной команды хакатона. Участники работали в двух треках – «Новички» и «Профи» – над четырьмя кейсами, посвященными цифровым сервисам, дизайну, инженерным разработкам и космическому моделированию.

Разработанные решения команд оценивали представители технологических компаний, отраслевые эксперты и специалисты космической индустрии, которые работали очно в «Сенеже», оценивая проекты в режиме прямого эфира. В их состав вошли: руководитель отдела цифровых проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян, советник генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олег Горшков, директор дирекции проектов развития «Иннопрактика» Марк Трифонов, руководитель программы доращивания проектов компания «Иннопрактика» Андрей Антонов, главный специалист АО «РКС» Алексей Стальнов, директор Национального центра космических компетенций Елена Константинова, советник практики инфраструктуры и ГЧП, руководитель направления аэрокосмической инфраструктуры АО «Некстонс» Людмила Чеснюкова, первый заместитель директора Стратегического агентства поддержки и формирования ИИ-разработок (САПФИР) Фонда Сколково Егор Орел, преподаватель-практик МГУ им. М.В. Ломоносова, Советник по ИИ консалтинговой компании «Прометей» Егор Богданов и руководитель отдела стратегического брендинга издательской группы «Эксмо‑АСТ» Татьяна Титова.

Хакатон, приуроченный ко Дню космонавтики и 65-летию первого полета человека в космос, открыл новый сезон соревнований проекта «Цифровой прорыв» и стал площадкой, где молодые разработчики, дизайнеры, аналитики и инженеры предложили решения для одной из самых технологически сложных и стратегически важных отраслей страны.

 

Фото:  «Россия – страна возможностей»

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В преддверии Дня Победы Самарская Губернская Дума стала местом диалога, соединившего прошлое, настоящее и будущее России.
04 мая 2026, 15:57
В Самарской Губдуме ветеран СВО Владислав Яковлев поделился с молодежью бесценным опытом защиты Отечества
В преддверии Дня Победы Самарская Губернская Дума стала местом диалога, соединившего прошлое, настоящее и будущее России. Общество
108
В Самарской области прошел финал Самарской областной молодёжной научно‑познавательной игры «УМНИКИ» – 2026
04 мая 2026, 15:31
В регионе  определили победителей областной молодежной игры «УМНИКИ» – 2026
В Самарской области прошел финал Самарской областной молодёжной научно‑познавательной игры «УМНИКИ» – 2026. Общество
112
Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина получило современное оборудование благодаря участию в национальном проекте «Семья».
04 мая 2026, 15:20
В Самарском художественном училище появилось новое современное оборудование
Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина получило современное оборудование благодаря участию в национальном проекте «Семья».   Общество
141
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
4 мая 2026  13:56
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
219
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»,
4 мая 2026  11:09
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»
258
Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая
4 мая 2026  09:31
Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая
237
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
3 мая 2026  12:24
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
815
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
2 мая 2026  12:39
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
884
Весь список