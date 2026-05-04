Марина Куклева представит регион в финале Всероссийского конкурса «Земский почтальон - 2026»

В Самарской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2026». Конкурс организован федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» при поддержке Почты России, Минсельхоза России, Минцифры России и Профсоюза работников связи России.

Всего в региональном этапе конкурса участвовали порядка 80 почтальонов из малых городов и сельских поселений Самарской области с численностью жителей до 50 000 человек. В ходе отборочных процедур конкурсанты продемонстрировали свои достижения, и на итоговом заседании региональное экспертное жюри определило финалиста.

Решением экспертов победителем регионального этапа стала Марина Куклева из

с. Мусорка Ставропольского района. Вот уже более двадцати лет она доставляет почту жителям и при этом активно участвует в общественной жизни родного села.

Марина Куклева будет представлять регион в финале Всероссийского конкурса «Земский почтальон-2026», который состоится 26 мая в Москве.

Кроме того, с 4 по 25 мая 2026 г. в социальной сети «ВКонтакте» на странице https://vk.com/russianpost начнётся общественное голосование в специальной номинации — «Народный почтальон», основанной на заявках, отобранных региональными комиссиями.

«Конкурс призван отметить высокую значимость профессии почтальона, в первую очередь, для жителей нашей огромной страны. Ежедневно почтальоны выполняют свой нелёгкий труд, невзирая на погодные условия и различные обстоятельства. Иногда они обеспечивают единственную возможную связь с внешним миром», — подчеркнул директор региона Поволжье Почты России Андрей Попов.

Напомним, в прошлом году конкурс «Земский почтальон – 2025» собрал более 3 000 заявок, из которых экспертное жюри выбрало 86 финалистов из 86 регионов РФ. По итогам онлайн-голосования, в котором приняло участие свыше 96 000 человек, «Народным почтальоном» стала Анна Кулешова из Ставропольского края.