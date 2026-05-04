В Сызранском районе на автодороге "Калина" опрокинулась в кювет: водитель госпитализирована

Сегодня в 10:50 в пожарно-спасательный отряд № 47 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о ДТП на 2 километре автодороги «Губино-Губинский карьер».

Оперативно к месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательного отряда № 47, сотрудники Госавтоинспекции и медработники.

По прибытии на место установлено, что произошло опрокидывание в кювет легкового автомобиля LADA Kalina.

К сожалению, водитель женщина пострадала и была госпитализирована.

В ходе аварийно-спасательных работ наши специалисты деблокировали пострадавшую и оказали помощь в транспортировке в карету скорой медицинской помощи, отключили аккумуляторную батарею.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

