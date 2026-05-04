Вечный огонь на площади Славы в Самаре прошёл плановое техобслуживание 

В Самаре провели техническое обслуживание горелки Вечного Огня на площади Славы. Он был введен в эксплуатацию в 1969 году, а в 2018 году горелка Вечного Огня была заменена на новую. Работы по очистке и регулировке объекта в преддверии Дня Победы выполнили специалисты службы эксплуатации газового хозяйства №3 «СВГК».



«Наша задача - обеспечить непрерывное горение Вечного огня при самых неблагоприятных погодных условиях, включая ливень и порывы ветра. Для нас это не просто ещё один технический объект, а символ памяти о тех, кто отстоял нашу страну в борьбе с врагом. Поэтому работаем здесь с особым трепетом», - сказал руководитель работ, главный инженер СЭГХ №3 ООО «СВГК» Алексей Надток.



Специалисты визуально оценили состояние конструкции, проверили целостность элементов, систему подачи газа и воздуха, очистили от сажи и нагара сопла горелки, камеры сгорания и другие элементы. После завершения работ они проверили стабильность горения пламени.



Всего на территории ответственности ООО «СВГК» расположено 34 Вечных огня в разных муниципальных районах Самарской области. Каждое из мемориальных устройств регулярно проходит техническое обслуживание сотрудниками «Средневолжской газовой компании» по ежегодному графику. При необходимости проводится внеплановый ремонт или модернизация этих устройств.



