В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительства. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан, которые поступают главе региона в национальный мессенджер МАХ и по другим каналам связи.
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования 81–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и накануне в историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.
С 27 апреля по 4 мая в Самарской области произошло 113 техногенных пожаров. Погибли шесть человек.
7 мая филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня радио.
Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети») открыла приём заявок на проект «Больше, чем блогер».
По данным на 4 мая, в ТОП-3 лидеров рейтингового голосования вошли сквер Памяти ветеранов в районе дома №5 по ул. Силина (8,6 тысяч голосов), сквер у Поликлиники № 13 в районе дома №61 по улице Гагарина (6,4 тысячи голосов) и пешеходная зона на Березовой
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Вечный огонь на площади Славы в Самаре прошёл плановое техобслуживание 

Работы по очистке и регулировке объекта в преддверии Дня Победы выполнили специалисты службы эксплуатации газового хозяйства №3 «СВГК».

В Самаре провели техническое обслуживание горелки Вечного Огня на площади Славы. Он был введен в эксплуатацию в 1969 году, а в 2018 году горелка Вечного Огня была заменена на новую. Работы по очистке и регулировке объекта в преддверии Дня Победы выполнили специалисты службы эксплуатации газового хозяйства №3 «СВГК».

«Наша задача - обеспечить непрерывное горение Вечного огня при самых неблагоприятных погодных условиях, включая ливень и порывы ветра. Для нас это не просто ещё один технический объект, а символ памяти о тех, кто отстоял нашу страну в борьбе с врагом. Поэтому работаем здесь с особым трепетом», - сказал руководитель работ, главный инженер СЭГХ №3 ООО «СВГК» Алексей Надток.

Специалисты визуально оценили состояние конструкции, проверили целостность элементов, систему подачи газа и воздуха, очистили от сажи и нагара сопла горелки, камеры сгорания и другие элементы. После завершения работ они проверили стабильность горения пламени.

Всего на территории ответственности ООО «СВГК» расположено 34 Вечных огня в разных муниципальных районах Самарской области. Каждое из мемориальных устройств регулярно проходит техническое обслуживание сотрудниками «Средневолжской газовой компании» по ежегодному графику. При необходимости проводится внеплановый ремонт или модернизация этих устройств.

Фото:  пресс служба ООО «Средневолжская газовая компания»

