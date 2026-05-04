На телебашне в Самаре включат праздничную иллюминацию в День радио

7 мая филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня радио.

На медиафасаде появятся изображения А. С. Попова, радиоприемников, надписей «7 мая – День Радио», «С Днем радио!», а также цветные переливы и логотип «25 лет РТРС». Подсветка телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.

В акции также участвуют башни и мачты Астрахани, Благовещенска, Братска, Брянска, Биробиджана, Братска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Иркутска, Калининграда, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Симферополя, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.

День радио — профессиональный праздник работников всех отраслей связи, включая телевизионщиков, радийщиков, почтовиков, связистов и коротковолновиков-радиолюбителей.

.