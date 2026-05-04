Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД

В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.

Губернатор напомнил, что лично ему и в систему Центра управления регионом поступало много обращений от жителей о том, что в социальных объектах – школах, больницах – холодно. «Поручал правительству вместе с Александром Ивановичем Живайкиным разобраться», — напомнил глава региона.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов сообщил: в соответствии с поручением главы региона были проведены рабочие совещания с главами муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций о необходимости подачи тепла по заявочному принципу.

На сегодняшний день 27 муниципальных образований завершили отопительный период, 6 – продолжают подачу отопления по объектам социальной сферы в соответствии с заявками учреждений (это Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Отрадный, Волжский, Ставропольский).

В Самаре повторно запущено тепло в 232 зданиях соцсферы, в том числе 136 детсадах, 28 школах, 57 корпусах медучреждений, 11 корпусах учреждений соцзащиты. В связи с повышением температуры воздуха сейчас производится отключение учреждений от теплоснабжения, остаются подключенными к теплоснабжению 148 зданий. В Тольятти остаются с отоплением 15 медучреждений, 20 корпусов школ, 30 корпусов детсадов.

В части обращений по отсутствию или ненадлежащему качеству отопления в многоквартирных домах Виталий Шабалатов доложил: «Все обращения рассмотрены в установленные сроки, по подтвержденным нарушениям приняты соответствующие меры реагирования, направленные на восстановление прав жителей».

Депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин сообщил об итогах проведенных выездов: в посещенных им детсадах по заявкам заведующих отопление было восстановлено, ресурсоснабжающие организации сработали оперативно, где было возможно, в других детсадах тепло обеспечивалось электроприборами. По словам Александра Живайкина, к контролю подключились и коллеги-депутаты – в Промышленном, Советском районам Самары. «В целом на сегодняшний день жалоб в соцсетях по депутатской линии по данной теме нам не поступало, замечаний по объектам соцназначения нет», — отметил он.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: «Должен быть единый, более жесткий, обязательный для исполнения алгоритм действий, который правительством Самарской области доводится до всех муниципалитетов и контролируется. Начинается подготовка к следующему отопительному сезону, алгоритм действий должен быть изменен с поправкой на любую ситуацию с точки зрения погодных условий».

Кроме того, в некоторых домах ситуация усугубилась тем, что была отключена подача газа. С этой проблемой жители также обращались к главе региона.

Врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян пояснил, что газ отключается в двух случаях: если выявлены нарушения по дымовым и вентиляционным каналам (сейчас отключены 157 квартир) и если произошли инциденты при эксплуатации газового оборудования.

С 1 марта 2026 года изменено законодательство, определяющее порядок и условия приостановления подачи газа. При угрозе жизни и здоровью людей отключение газоснабжения происходит без предварительного уведомления потребителей. В случае, когда технически невозможно отключить только одну квартиру, подача газа может быть приостановлена по стояку, во всем подъезде или даже в доме. При этом газораспределительные организации обращают внимание даже на мелкие нарушения, которые должны быть устранены управляющими компаниями. «Мы разработали механизм контроля управляющих компаний. Дадим неделю на устранение нарушений. Если не будут устранены, проведем контрольно-надзорные мероприятия и накажем», — подчеркнул Георгий Степанян.

Инспекция в рамках своих полномочий усилила контроль за деятельностью управляющих и газораспределительных организаций. «5 мая мы проводим большое совещание со всеми управляющими организациями Самарской области, а также газораспределительными, не допустим такого, чтобы продолжительный период газовое оборудование было отключено. Доведем порядок действий, который мы разработали, и будем контролировать организации. Каждый адрес МКД находится на личном контроле», — сообщил руководитель ведомства.

Губернатор обратил внимание на ситуации, когда отключение газа происходит в результате недопуска в квартиру для проверки оборудования – в основном, из-за неудобного для жителей времени или несогласованного выхода организаций. Требования по безопасности игнорировать нельзя, считает глава региона, однако в этих случаях нужно выстраивать работу с УК и специализированными организациями: «Нет здесь никакой проблемы – повторно приглашать на следующий день, время выбирать».

Кроме того, Вячеслав Федорищев поручил случаи длительного отсутствия доступа к газовому оборудованию при необходимости отработать с привлечением Главного управления МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области