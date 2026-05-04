В Кинеле производят асфальтобетон для пяти районов области

В Кинеле расположена одна из ключевых производственных баз дорожной отрасли региона. Здесь выпускают асфальтобетон, битумную эмульсию и полимерно-битумное вяжущее для ремонта трасс по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба минтранса СО.

Ключевые факты о предприятии:

На территории работают два завода производительностью 160 и 180 тонн в час. Один из них перед началом сезона модернизировали — это позволит увеличить темпы ремонта

Качество сырья и готовой продукции контролирует собственная лаборатория, оснащённая современным оборудованием

База обслуживает более 1000 км автомобильных дорог Самарской области

Продукция предприятия используются в Волжском, Кошкинском, Богатовском, Кинель-Черкасском и Сергиевском районах

Это один из десяти асфальтобетонных заводов на территории Самарской области. Без них не обходится ни один дорожный ремонт — от ямочного до капитального.

Фото: минтранс СО