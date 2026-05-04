В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
4 мая Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительства. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан, которые поступают главе региона в национальный мессенджер МАХ и по другим каналам связи.
На оперативном совещании в облправительстве рассмотрели обращения граждан
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования 81–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и накануне в историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары
С 27 апреля по 4 мая в Самарской области произошло 113 техногенных пожаров. Погибли шесть человек.
МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за неделю
7 мая филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня радио.
На телебашне в Самаре включат праздничную иллюминацию в День радио
Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети») открыла приём заявок на проект «Больше, чем блогер».
Открыт приём заявок на участие в проекте «Больше, чем блогер»
По данным на 4 мая, в ТОП-3 лидеров рейтингового голосования вошли сквер Памяти ветеранов в районе дома №5 по ул. Силина (8,6 тысяч голосов), сквер у Поликлиники № 13 в районе дома №61 по улице Гагарина (6,4 тысячи голосов) и пешеходная зона на Березовой
 Более 50 тысяч самарцев уже отдали свой голос за объекты благоустройства
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети») открыла приём заявок на проект «Больше, чем блогер». Он предназначен для всех, кто готов делиться в своих соцсетях воспоминаниями о путешествиях по России, путевыми заметками, яркими фотоснимками и видеороликами, чтобы через них вдохновить других на полезные поездки по стране. Участники научатся создавать вовлекающий контент у блогеров и профессионалов сферы медиа, а также смогут посоревноваться друг с другом в мастерстве владения словом и камерой. Авторы лучших публикаций о путешествиях получат фирменные подарки, а самые интересные работы попадут в цифровой каталог. Оставить заявку можно на сайте. 
«Больше, чем блогер» – результат развития ежегодного проекта «Больше, чем отзыв», который программа реализовывала с 2024 года. Если раньше он помогал освоить медианавыки участникам туристических поездок от «Больше, чем путешествие» и определить авторов лучших отзывов, то в этом сезоне ключевой акцент сделан на блогерской деятельности как инструменте продвижения полезных путешествий по России. Присоединиться к новому проекту могут как участники программы, так и самостоятельные путешественники. Сделать это можно в одном из двух форматов: пройти медиаинтенсив и выполнить конкурсные задания либо сразу принять участие в конкурсе постов. Главное условие: путешествие, о котором участник расскажет в соцсетях, должно включать туристическую, а также образовательную и полезную составляющую согласно стандарту программы.
«“Больше, чем блогер” не только про обучение. Он про возможность ещё больше полюбить Россию, узнавая её в путешествиях и рассказывая о её удивительных местах другим через призму собственного опыта. В ходе медиаинтенсива участники освоят фото- и видеомастерство, научатся интервьюированию и написанию интересных текстов, навыкам ораторского искусства. Эти знания помогут создать сильные конкурсные работы – публикации о путешествиях в социальных сетях. Проект реализуется в три потока. В каждом из них жюри определит победителей. В общей сложности полезными призами от нашей программы будут отмечены 210 человек», – говорит генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.
Стать участником могут граждане РФ в возрасте от 12 лет, а также иностранные граждане, проживающие в нашей стране. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте. Если выбран формат участия с прохождением обучения, то нужно дождаться письма с приглашением на образовательный портал, пройти все онлайн-модули и итоговое тестирование. Также слушателям будет доступны дополнительные видеоуроки по мобильной фотосъёмке, в будущем курс планируются расширить. Затем можно приступить к выполнению конкурсного задания – опубликовать пост о своём путешествии в социальных сетях. За прохождение интенсива участник получит сертификат и дополнительные баллы при оценке конкурсной работы. Если выбран формат участия без прохождения интенсива, конкурсант сразу переходит к выполнению задания. В обоих случаях важно указать ссылку на опубликованный во «ВКонтакте» или «МАКС» пост в специальной форме сбора результатов (придёт на почту, указанную при подаче заявки).
Конкурсная работа должна содержать:
текстовую часть;
фотоматериалы;
видеоматериалы;
текстовое название программы «Больше, чем путешествие»;
хештеги программы и проекта: #БольшеЧемПутешествие, #БольшеЧемБлогер;
ссылку на сообщество программы во «ВКонтакте»: https://vk.com/morethantrip
ссылку на канал в «MАКС»: https://max.ru/morethantrip_ru
ссылку на канал в Telegram: https://t.me/morethantrip_ru
Обязательными условиями для участия в проекте является открытый для просмотра аккаунт (в течение всего срока реализации проекта) и наличие подписки на сообщества программы. Заявки для участия в первом потоке принимаются на сайте до 31 мая 2026 года включительно. Позднее будет объявлен набор на второй и третий потоки.
По итогам каждого из трёх потоков определят по 70 победителей. Они получат фирменные сувениры, которые пригодятся в будущих поездках. Конечно, не стоит забывать об ещё одном приятном бонусе: ваш рассказ о путешествии может вдохновить других тоже открывать Россию!
Информация об организаторах, полных правилах проекта и конкурсной части, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных призов размещена в положении. По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться по телефону службы поддержки: 8 800 444 80 63 и электронной почте: support@morethantrip.ru 

 

