Команда «New people» - чемпион Самарского дивизиона Детского КВН

В Самаре состоялся финал Самарского дивизиона Детского КВН в регионе. Он стал завершающим этапом сезона, в ходе которого команды сыграли полный цикл - 1/8 финала, четвертьфинал и полуфинал. Из 25 команд, стартовавших в сезоне, до финала дошли 5 школьных команд: «Пятница 13» (школа №13), «Гармония» (школа №41 «Гармония»), «New people» (школа №68), «Пурумпумпум» (школа №155), а также «Ильинка» (школа №12).



Финал объединил два конкурса — «Приветствие» и «Сказка», где перед командами стояла задача обыграть заданные темы с использованием сказочных персонажей. Выступления оценивало жюри - руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов, председатель местного отделения Движения Первых г.о. Самара Даниил Сиднев, шоумен и ресторатор Евгений Козаченко, прима-балерина Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Вероника Землякова и чемпион МС КВН в составе команды КВН «СОК» Илья Алексеев.



По итогам игры победителем стала команда «New people» (школа №68). Также Самарский дивизион с командой победителем на Суперкубке, по правилам движения КВН, представит команда, занявшая второе место, - ею стала «Пятница 13» (школа №13). Вместе с победителями других дивизионов они встретятся в Самаре на Суперкубке Чемпионов 22 мая и поборются за поездку на Международный детский фестиваль команд КВН. Он пройдёт в Тульской области с 31 августа по 8 сентября.

