«Наука в регионы»: Самарская область формирует новое поколение инженеров и учёных

Я нашел ошибку
Главные новости:
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
4 мая Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительства. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан, которые поступают главе региона в национальный мессенджер МАХ и по другим каналам связи.
На оперативном совещании в облправительстве рассмотрели обращения граждан
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования 81–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и накануне в историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары
С 27 апреля по 4 мая в Самарской области произошло 113 техногенных пожаров. Погибли шесть человек.
МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за неделю
7 мая филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня радио.
На телебашне в Самаре включат праздничную иллюминацию в День радио
Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети») открыла приём заявок на проект «Больше, чем блогер».
Открыт приём заявок на участие в проекте «Больше, чем блогер»
По данным на 4 мая, в ТОП-3 лидеров рейтингового голосования вошли сквер Памяти ветеранов в районе дома №5 по ул. Силина (8,6 тысяч голосов), сквер у Поликлиники № 13 в районе дома №61 по улице Гагарина (6,4 тысячи голосов) и пешеходная зона на Березовой
 Более 50 тысяч самарцев уже отдали свой голос за объекты благоустройства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.08
EUR 88.64
0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Наука в регионы»: Самарская область формирует новое поколение инженеров и учёных

192
В Самарской области подвели промежуточные итоги участия во всероссийском проекте «Наука в регионы».

В Самарской области подвели промежуточные итоги участия во всероссийском проекте «Наука в регионы», который реализуется Московским физико-техническим институтом (МФТИ) при поддержке федеральных ведомств и направлен на развитие инженерного и естественно-научного образования. В 2025-2026 учебном году к масштабной образовательной инициативе присоединились восемь школ из Самары, Тольятти и Жигулёвска, а общее число участников – педагогов и школьников – составило 148 человек.
В августе 2025 года между МФТИ, министерством науки и высшего образования Самарской области, министерством образования Самарской области и ведущими университетами региона было заключено соглашение о сотрудничестве в целях реализации на территории Самарской области всероссийского проекта «Наука в регионы».
Одним из ключевых достижений стало активное включение самарских учителей в федеральную систему повышения квалификации: 35 педагогов прошли серию из 91 методического вебинара и приняли участие в специализированных онлайн-интенсивах МФТИ. При этом 17 учителей успешно завершили углублённые 30-часовые программы по современным методикам преподавания физики, математики, биологии, химии и информатики, получив удостоверения государственного образца. Важно отметить и вовлечённость управленческих команд: 10 представителей администраций школ зарегистрированы на цифровой платформе проекта, что свидетельствует о системном подходе к развитию профильного образования.
В рамках проекта для школьников была организована серия профориентационных вебинаров с участием ведущих вузов региона – Самарского университета им. Королёва, Тольяттинского государственного университета и Самарского государственного медицинского университета. Более 100 учащихся смогли познакомиться с технологическими трендами, программами «Приоритет-2030» и выстроить индивидуальные образовательные маршруты. По данным обратной связи, школьники особенно высоко оценили информацию о востребованных компетенциях и перспективах развития в Самарской области.
В министерстве науки и высшего образования Самарской области отмечают, что проект «Наука в регионы» гармонично дополняет региональную стратегию по созданию инженерных классов и подготовке будущих технологических лидеров.
«Данный проект – это не просто образовательная инициатива, а реальный инструмент для формирования нового поколения инженеров и учёных, готовых к вызовам времени. Наша задача – создать условия, чтобы каждый заинтересованный школьник мог получить качественное образование и реализовать свой потенциал на родной земле. Проект «Наука в регионы» реализуется в том числе благодаря личной инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который уделяет особое внимание развитию инженерного образования и поддержке талантливой молодёжи. Благодаря такому подходу у нас появляются новые возможности для роста и профессионального становления будущих специалистов. Мы рассчитываем, что во втором полугодии число участников проекта только вырастет», – подчеркнул врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
В народной программе партии «Единая Россия» уделяется внимание развитию науки и образования, в том числе в регионах.
«Проект «Наука в регионы» – это системный лифт для талантливых ребят: от школьной скамьи до реального сектора экономики», - считает ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов. «Мы видим, как выстраивается прозрачный маршрут через проектную деятельность в вузах на высокотехнологичные предприятия. В СамГМУ мы делаем всё, чтобы научные разработки студентов, особенно в области медицинского приборостроения, работали на благо жителей региона. Такая синергия фундаментальной науки и практики – основа технологического суверенитета и роста качества жизни в Самарской области», - отметил он.
До конца учебного 2025-2026 года запланирован второй цикл методических вебинаров для учителей и итоговое тестирование для оценки динамики профессионального роста.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
04 мая 2026, 19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного... Политика
5
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
04 мая 2026, 19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по... Политика
54
4 мая Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительства. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан, которые поступают главе региона в национальный мессенджер МАХ и по другим каналам связи.
04 мая 2026, 19:23
На оперативном совещании в облправительстве рассмотрели обращения граждан
4 мая Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительства. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан, которые поступают главе региона в... Политика
66
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
15
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
63
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
4 мая 2026  19:17
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
66
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
4 мая 2026  13:56
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
303
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»,
4 мая 2026  11:09
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»
291
Весь список