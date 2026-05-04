«Наука в регионы»: Самарская область формирует новое поколение инженеров и учёных

В Самарской области подвели промежуточные итоги участия во всероссийском проекте «Наука в регионы», который реализуется Московским физико-техническим институтом (МФТИ) при поддержке федеральных ведомств и направлен на развитие инженерного и естественно-научного образования. В 2025-2026 учебном году к масштабной образовательной инициативе присоединились восемь школ из Самары, Тольятти и Жигулёвска, а общее число участников – педагогов и школьников – составило 148 человек.

В августе 2025 года между МФТИ, министерством науки и высшего образования Самарской области, министерством образования Самарской области и ведущими университетами региона было заключено соглашение о сотрудничестве в целях реализации на территории Самарской области всероссийского проекта «Наука в регионы».

Одним из ключевых достижений стало активное включение самарских учителей в федеральную систему повышения квалификации: 35 педагогов прошли серию из 91 методического вебинара и приняли участие в специализированных онлайн-интенсивах МФТИ. При этом 17 учителей успешно завершили углублённые 30-часовые программы по современным методикам преподавания физики, математики, биологии, химии и информатики, получив удостоверения государственного образца. Важно отметить и вовлечённость управленческих команд: 10 представителей администраций школ зарегистрированы на цифровой платформе проекта, что свидетельствует о системном подходе к развитию профильного образования.

В рамках проекта для школьников была организована серия профориентационных вебинаров с участием ведущих вузов региона – Самарского университета им. Королёва, Тольяттинского государственного университета и Самарского государственного медицинского университета. Более 100 учащихся смогли познакомиться с технологическими трендами, программами «Приоритет-2030» и выстроить индивидуальные образовательные маршруты. По данным обратной связи, школьники особенно высоко оценили информацию о востребованных компетенциях и перспективах развития в Самарской области.

В министерстве науки и высшего образования Самарской области отмечают, что проект «Наука в регионы» гармонично дополняет региональную стратегию по созданию инженерных классов и подготовке будущих технологических лидеров.

«Данный проект – это не просто образовательная инициатива, а реальный инструмент для формирования нового поколения инженеров и учёных, готовых к вызовам времени. Наша задача – создать условия, чтобы каждый заинтересованный школьник мог получить качественное образование и реализовать свой потенциал на родной земле. Проект «Наука в регионы» реализуется в том числе благодаря личной инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который уделяет особое внимание развитию инженерного образования и поддержке талантливой молодёжи. Благодаря такому подходу у нас появляются новые возможности для роста и профессионального становления будущих специалистов. Мы рассчитываем, что во втором полугодии число участников проекта только вырастет», – подчеркнул врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В народной программе партии «Единая Россия» уделяется внимание развитию науки и образования, в том числе в регионах.

«Проект «Наука в регионы» – это системный лифт для талантливых ребят: от школьной скамьи до реального сектора экономики», - считает ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов. «Мы видим, как выстраивается прозрачный маршрут через проектную деятельность в вузах на высокотехнологичные предприятия. В СамГМУ мы делаем всё, чтобы научные разработки студентов, особенно в области медицинского приборостроения, работали на благо жителей региона. Такая синергия фундаментальной науки и практики – основа технологического суверенитета и роста качества жизни в Самарской области», - отметил он.

До конца учебного 2025-2026 года запланирован второй цикл методических вебинаров для учителей и итоговое тестирование для оценки динамики профессионального роста.