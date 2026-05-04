В Елховском районе Газель врезалась в стоящий МАЗ: водитель погиб

Погиб из-за невнимательности. Сотрудники полиции работали на месте ДТП в Елховском районе. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: сегодня в 11:50 водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Газель, двигался по автодороге «Казань - Буинск - Ульяновск». В пути следования, на 341 км указанной автодороги, допустил наезд на стоящее траснспортное средство МАЗ, в составе с полуприцепом, под управлением водителя 1965 года рождения, который остановился по требованию регулировщика в месте, где производятся дорожные работы. Водитель автомобиля Газель погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

