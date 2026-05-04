Я нашел ошибку
Главные новости:
Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области.
В Самарской области наградили победителей конкурса «Профессионал года»
В Самарской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2026».
Марина Куклева представит регион в финале Всероссийского конкурса «Земский почтальон - 2026»
4 мая в 11:50 сотрудники полиции работали на месте ДТП в Елховском районе. 
В Елховском районе Газель врезалась в стоящий МАЗ: водитель погиб
В преддверии Дня Победы Самарская Губернская Дума стала местом диалога, соединившего прошлое, настоящее и будущее России.
В Самарской Губдуме ветеран СВО Владислав Яковлев поделился с молодежью бесценным опытом защиты Отечества
Подведены итоги первого в сезоне хакатона проекта «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого совместно с Национальным центром космических компетенций в рамках Российской космической недели.
Участники из Самарской области - в числе призеров хакатона «Цифровой Прорыв»
В Самарской области прошел финал Самарской областной молодёжной научно‑познавательной игры «УМНИКИ» – 2026
В регионе  определили победителей областной молодежной игры «УМНИКИ» – 2026
Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина получило современное оборудование благодаря участию в национальном проекте «Семья».
В Самарском художественном училище появилось новое современное оборудование
В рамках акции «Сад памяти» в Жигулевске  на территории городского парка военной техники высадили молодые саженцы каштана.
Полицейские и общественниками региона приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.08
EUR 88.64
0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской Губдуме ветеран СВО Владислав Яковлев поделился с молодежью бесценным опытом защиты Отечества

141
В преддверии Дня Победы Самарская Губернская Дума стала местом диалога, соединившего прошлое, настоящее и будущее России.

В преддверии Дня Победы Самарская Губернская Дума стала местом диалога, соединившего прошлое, настоящее и будущее России. В стенах законодательного собрания прошла встреча, объединившая активистов школьных музеев и ветерана специальной военной операции, младшего лейтенанта Владислава Яковлева. Мероприятие было посвящено главной цели – патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторической памяти и преемственности ратных традиций.
Открывая встречу, Владислав Яковлев – участник второго потока региональной программы «Школа героев», инициированной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, награжденный медалью Суворова — обратился к юным слушателям не просто как офицер, а как наследник великой Победы. Повествуя о великом поколении победителей 1945 года, он провел прямую параллель со своим боевым путем, подчеркнув: сегодняшние защитники Родины — это то самое поколение «победителей», которое, ценой невероятных усилий, вновь дарит стране мир и безопасность. Младший лейтенант нашел живой отклик в сердцах ребят, говоривших от имени школьных музеев, где хранится летопись подвигов их прадедов.
«Помните: победителями не рождаются. Победителями становятся тогда, когда не сдаются  ни на поле боя, ни в жизни. Вы — хранители правды о великом поколении. И я верю, что вы станете достойными его наследниками», — обратился к учащимся Владислав.
Встреча в Думе стала не только данью памяти, но и ярким примером того, как боевой опыт превращается в основу для мирных свершений. Владислав Яковлев успешно прошел конкурсный отбор на второй поток программы «Школа героев» и сегодня проходит стажировку в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». Во время визита в Думу он подробно познакомил молодежь с деятельностью Фонда и рассказал о своем личном пути интеграции в гражданскую жизнь. При поддержке самарского филиала Фонда он поступил в 2025 году в экономический университет, где продолжает обучение по востребованной программе «Социальное проектирование в государственном управлении».
Но на достигнутом ветеран останавливаться не планирует. Имея практический опыт работы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), полученный непосредственно при выполнении боевых задач, Владислав планирует заняться реализацией проекта по привлечению и подготовке молодежи в сфере беспилотных авиационных систем на базе средних специальных образовательных учреждений. Он активно участвует в совещаниях, получает знания для эффективной управленческой деятельности и уже сегодня показывает, как навыки, закаленные в бою, могут служить на благо развития региона.
Уроки мужества в школах и университетах, личное участие в судьбах молодежи и открытый разговор о ценностях — таков стиль Владислава Яковлева. Завершая встречу в Самарской Губернской Думе, ветеран СВО еще раз напомнил активистам школьных музеев: настоящий герой — это не только тот, кто умеет воевать, но и тот, кто готов строить мирное будущее, воспитывая новое поколение победителей.

 

Фото - Самарский филиал фонда «Защитники Отечества»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области.
04 мая 2026, 16:21
В Самарской области наградили победителей конкурса «Профессионал года»
Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области. Здравоохранение
12
Подведены итоги первого в сезоне хакатона проекта «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого совместно с Национальным центром космических компетенций в рамках Российской космической недели.
04 мая 2026, 15:47
Участники из Самарской области - в числе призеров хакатона «Цифровой Прорыв»
Подведены итоги первого в сезоне хакатона проекта «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого... Общество
105
В Самарской области прошел финал Самарской областной молодёжной научно‑познавательной игры «УМНИКИ» – 2026
04 мая 2026, 15:31
В регионе  определили победителей областной молодежной игры «УМНИКИ» – 2026
В Самарской области прошел финал Самарской областной молодёжной научно‑познавательной игры «УМНИКИ» – 2026. Общество
123
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
4 мая 2026  13:56
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
219
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»,
4 мая 2026  11:09
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»
258
Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая
4 мая 2026  09:31
Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая
237
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
3 мая 2026  12:24
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
815
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
2 мая 2026  12:39
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
884
Весь список