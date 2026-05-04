В Самарском художественном училище появилось новое современное оборудование

Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина получило современное оборудование благодаря участию в национальном проекте «Семья». Инициатива направлена на поддержку образовательных учреждений и создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере культуры и искусства. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность оснащения образовательных учреждений региона актуальными материалами и оборудование. Инициатива нацпроекта как раз направлена на создание таких условий.
Полученные мощные ноутбуки стали незаменимым инструментом для студентов, специализирующихся на дизайне. Теперь учащиеся могут заниматься проектированием в актуальных программных продуктах, которые требуют высокой вычислительной мощности. Преподаватели отмечают, что такая техника позволяет более глубоко изучать графический дизайн и дизайн среды, используя современные материалы и методы.  «Новые ноутбуки – это настоящая находка для наших студентов. Теперь они могут работать с самыми современными графическими программами, проводить сложные проекты и творить без ограничений. Мы сможем вводить в курс ещё больше инноваций и актуальных технологий. Это определённо поднимет уровень обучения на новый уровень!»  - отметил Денис Жаднов, преподаватель спецдисциплин Самарского художественного училища.
Также училище получило муфельную печь для обжига керамики. Это оборудование откроет возможность для организации занятий по керамическому искусству, что крайне важно для студентов, желающих развить свои навыки в данном направлении. Такой шаг свидетельствует о широком подходе училища к обучению, где ценятся не только цифровые технологии, но и традиционные ремесла. 
Также училище обновило и пополнило свой анатомический фонд, который теперь включает скелет человека, череп и анатомическую фигуру экорше Лучника. Эти модели чрезвычайно полезны для студентов, изучающих анатомию, поскольку позволяют более глубоко понять строение человеческого тела и его пропорции, что является основой для создания реалистичных фигур в живописи и скульптуре.
 «Добавление анатомических моделей в наш фонд – это важный шаг для улучшения качества преподавания. Новое оборудование значительно повысит уровень их подготовки и уверенности в своих силах!» - отметила  Ирина Елизарова, преподаватель анатомии.
Внедрение нового оборудования в Самарском художественном училище имени К.С. Петрова-Водкина открывает широкие перспективы для студентов и преподавателей. Появляется больше возможностей для творчества, экспериментов и самовыражения, что напрямую влияет на формирование высококлассных специалистов в области искусства и дизайна.

 

Фото:   минкульт СО

