ДШИ № 2 «Гармония» из Чапаевска - в числе победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий в 2027 году

Минкультуры России подвело итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий в 2027 году. На конкурс было подано 60 заявок из 43 регионов страны. В число победителей вошла и ДШИ № 2 «Гармония».



Это действительно важное и заслуженное достижение. Создание школы креативных индустрий — это новые возможности для детей и подростков, современная образовательная среда и пространство для развития талантов.



Школы креативных индустрий открываются по всей стране с 2022 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В них подростки в возрасте от 12 до 18 лет обучаются по основным направлениям в сфере креативных индустрий – дизайн, звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии, анимация и 3D-графика.



В таких школах ребята учатся работать в условиях реального рынка, а по итогам обучения уже имеют свое профессиональное творческое портфолио, умеют создавать креативный продукт и работать с заказчиками.



В 2030 году в стране будут работать более 240 ШКИ. В Самарской области созданы две ШКИ в Тольятти и Кинеле, третья откроется в Чапаевске.