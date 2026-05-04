ДШИ № 2 «Гармония» из Чапаевска - в числе победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий в 2027 году

Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области.
В Самарской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2026».
4 мая в 11:50 сотрудники полиции работали на месте ДТП в Елховском районе. 
В преддверии Дня Победы Самарская Губернская Дума стала местом диалога, соединившего прошлое, настоящее и будущее России.
Подведены итоги первого в сезоне хакатона проекта «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого совместно с Национальным центром космических компетенций в рамках Российской космической недели.
В Самарской области прошел финал Самарской областной молодёжной научно‑познавательной игры «УМНИКИ» – 2026
Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина получило современное оборудование благодаря участию в национальном проекте «Семья».
В рамках акции «Сад памяти» в Жигулевске  на территории городского парка военной техники высадили молодые саженцы каштана.
Минкультуры России подвело итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий в 2027 году.

Минкультуры России подвело итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий в 2027 году. На конкурс было подано 60 заявок из 43 регионов страны. В число победителей вошла и ДШИ № 2 «Гармония».

Это действительно важное и заслуженное достижение. Создание школы креативных индустрий — это новые возможности для детей и подростков, современная образовательная среда и пространство для развития талантов.

Школы креативных индустрий открываются по всей стране с 2022 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В них подростки в возрасте от 12 до 18 лет обучаются по основным направлениям в сфере креативных индустрий – дизайн, звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии, анимация и 3D-графика.

В таких школах ребята учатся работать в условиях реального рынка, а по итогам обучения уже имеют свое профессиональное творческое портфолио, умеют создавать креативный продукт и работать с заказчиками.

В 2030 году в стране будут работать более 240 ШКИ. В Самарской области созданы две ШКИ в Тольятти и Кинеле, третья откроется в Чапаевске.

4 мая 2026  13:56
4 мая 2026  11:09
4 мая 2026  09:31
3 мая 2026  12:24
2 мая 2026  12:39
