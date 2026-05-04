Дмитрий Крыслов - призер личного чемпионата России по марафону

3 мая в Казани состоялся ежегодный «Казанский марафон» - один из самых популярных массовых легкоатлетических забегов в России.

В рамках этого старта разыгрывался личный чемпионат России по марафонскому бегу. Первое место занял Владимир Никитин из Пермского края, установивший новый рекорд страны - 2:08,07.

Бронзовым призером чемпионата страны стал спортсмен сборной Самарской области Дмитрий Крыслов с результатом 2:13,11.

А на полумарафонской дистанции серебряным призером «Казанского марафона» стала тольяттинская спортсменка Любовь Добровольская со временем 1:13,40.

Фото: Казанский марафон/минспорта СО