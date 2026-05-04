УК и ТСЖ Самары просят сделать велопарковки, чтобы сократить кражи велосипедов

Больше половины всех украденных в 2025 году в Самаре велосипедов – 154 – лишились прежних владельцев в подъездах многоквартирных домов в местах общего пользования.

Об этом в письме на имя председателя думы Самары Сергея Рязанова сообщил начальник У МВД по г. Самара Дмитрий Урюпин. Неорганизованное хранение, свободный доступ в подъезды, неисправные домофоны, отсутствие камер наблюдения, а также низкий уровень информированности граждан, по мнению главы городского УВД «способствуют сохранению высокого уровня преступности в данной сфере».

Дмитрий Урюпин попросил спикера рассмотреть возможность реализации следующих мер, чтобы сократить количество таких краж. В частности, предложено информировать организации, управляющие многоквартирными домами, о ситуации и рекомендовать им оборудовать места общего пользования запираемыми велопарковками или специализированными помещениями для хранения велосипедов. Также необходимо привести в исправное состояние системы контроля доступа – домофоны и кодовые замки. Предпочтительно использовать системы видеонаблюдения с возможностью идентификации лиц. УК и ТСЖ также просят напомнить жителям, как обезопасить свой велосипед от похитителей.

Всего в прошлом году зарегистрировано 299 фактов хищений двухколесных транспортных средств, что заметно больше, чем в предыдущие годы. Украсть могут любой, как взрослый, так и детский. В прошлом году в Южном городе хозяин лишился велосипеда стоимостью порядка 100 тысяч рублей. Уводят, однако, и совсем дешевые модели.

Преступники могут специально обходить дома, чтобы найти велосипеды, доступ к которым практически не ограничен, либо велосипед привязан тонким тросом, который легко перерезается, пишет Обоз-Инфо.