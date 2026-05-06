Самарский музей имени М. Горького приглашает на мероприятия ко Дню Победы

8 мая Самарский литературно-мемориальный музей имени М. Горького приглашает жителей и гостей города на мероприятия, посвященные 81-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.



В 16:00 для гостей начнется танцевальный вечер «Ах, эти тучи в голубом» (12+), где будут звучать мелодии военных лет. В начале театр танца «Колорит» исполнит танцевальный номер «Сирень Победы». После этого всех гостей ждут вальсы и танцевальные мелодии военного времени, а также интерактивная программа от волонтеров культуры.



В 20:00 состоится пешеходная экскурсия «Ночь Победы» (12+). Ее участники пройдут от Литературного музея (ул. Фрунзе 155) по улицам военного Куйбышева, увидят город глазами его жителей - тех, кто работал у станков и ждал писем с фронта, услышат истории из дневников и семейных архивов.



Отметим, что на оба мероприятия вход свободный. Для участия в пешеходной экскурсии необходима предварительная запись по телефону 8(846)332-11-22 или в личных сообщениях vk.me/samlitmus.

