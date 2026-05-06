В Самаре ждут новый сезон «Школы муниципального депутата»

День открытых дверей «Школы муниципального депутата» прошёл на базе Университета «МИР» при поддержке партпроекта «Предпринимательство» в Самарской области.

Новые возможности открываются для тех, кто видит себя в политике. В самарском Университете МИР самарцев познакомили с образовательным проектом, который с 2017 года готовит кадровый резерв для местного самоуправления и региональной политики. «День открытых дверей» собрал государственных и муниципальных служащих, предпринимателей, членов ТОС и советов многоквартирных домов, а также активных жителей региона и действующих депутатов.

Участники обсудили психологию публичной власти, инструменты развития территорий и роль предпринимательского сообщества в муниципальной повестке.

Открывая мероприятие, доцент Елена Кольчугина, директор Института государственной и муниципальной службы Университета «МИР», отметила, что за годы существования проекта обучение прошли более 700 человек. Выпускники проекта сегодня успешно работают в органах власти, общественных советах и депутатском корпусе Самарской области и других субъектов РФ.

Руководитель проекта Максим Кануев, генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития», советник председателя организационного комитета Международного Муниципального Форума БРИКС по внешнеэкономической деятельности, отметил: «Местное самоуправление сегодня — это не про бумаги и отчёты. Это про реальную жизнь людей: дворы, школы, инфраструктуру, безопасность. Наша "Школа муниципального депутата" за 8 лет доказала, что правильное образование и обмен лучшими практиками напрямую влияют на качество управления. Мы учим не теории, а конкретным действиям: как сформировать бюджет, привлечь инвестиции, выстроить диалог с жителями. Наши выпускники уже меняют Самарскую область к лучшему, и каждый новый поток — это новые лидеры, которым не всё равно».

Специальным гостем встречи стал Эдуард Харченко, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области, координатор партийного проекта «Предпринимательство» в 63-ем регионе. В своём выступлении он подчеркнул важность кооперации бизнеса и муниципальной власти для устойчивого развития территорий: «Бизнес и власть — не антагонисты, а партнёры. Успешное развитие любого муниципалитета невозможно без предпринимательской инициативы и здоровой деловой среды. Проект "Предпринимательство" как раз и создан, чтобы объединять усилия, убирать барьеры и давать бизнесу возможности участвовать в жизни города. А для депутатов понимание предпринимательской логики — это конкурентное преимущество. Когда народный избранник говорит на одном языке с бизнесом, выигрывают все: появляются рабочие места, растут налоги, улучшается инфраструктура».

Ключевым событием Дня открытых дверей стал практический тренинг директора Института государственной и муниципальной службы Елены Кольчугиной. В интерактивном формате участники разобрали, как принимать решения в условиях стресса, выстраивать эффективную коммуникацию с разными аудиториями и формировать личный бренд публичного политика или предпринимателя.

Завершилась встреча неформальной дискуссией о роли муцуницпального депутата в бизнес-процессах и структуре власти.

Отметим, что обучение в новом сезоне «Школы муниципального депутата» будет проходить в офлайн- и онлайн-формате на базе Университета «МИР». Торжественное открытие состоятся 12 мая в студии ГТРК «Самара».

Напомним, что проект «Предпринимательство» партии «Единая Россия» реализуется в рамках Народной программы. Поддержка малого и среднего бизнеса, развитие креативных индустрий и предпринимательской инициативы рассматриваются партией как ключевые факторы экономического роста. Партийный проект «Предпринимательство» направлен на создание благоприятного делового климата, снижение административных барьеров, упрощение доступа к льготному финансированию и стимулирование создания новых производств и услуг, включая вовлечение в этот процесс ветеранов СВО.

Подробная информация и регистрация на обучение: https://forms.yandex.ru/u/69ccd83feb6146d57c4aae40/, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"