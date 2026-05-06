В преддверии Дня Великой Победы в Самарскую область вернулся «Паровоз Победы».
В Тольятти и Самаре транспортные полицейские обеспечили безопасность во время прибытия и стоянки «Паровоза Победы»
Коллектив «Муравей-НИК» из Приволжья под руководством Адияковой Марины Константиновны, заслуженного работника культуры РФ успешно выступил на Всероссийском фестивале любительских театров «Театральный Самотек-XI» (г.Москва).
Народный театр из Самарской области «Муравей-НИК» покоряет Москву
В Самарской области продолжает расти популярность социального контракта как эффективной меры государственной поддержки.
Соцконтракт помог Наталье Хрипуновой осуществить мечту и открыть швейное ателье
На начало мая в регионе выполнено 95% от весеннего плана посадок.
В губернии завершаются весенние посадки леса 
В Самарской области активно развиваются предприятия, работающие в сфере креативных индустрий. Сегодня в этом секторе экономики работают более 10 тысяч компаний региона.
Господдержка помогла семейной мастерской из Самарской области увеличить объемы производства
С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве РФ, направленные на повышение уровня безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Самарским УК напомнили о необходимости контроля за состоянием вентканалов в МКД
В коллекцию Самарского областного художественного музея поступят картины художника – участника Великой Отечественной войны.
СОХМ принимает в дар три картины художника Леонида Царицынского
В  Приволжском районе уже сданы два фельдшерско-акушерских пункта в селах Тростянка и Софьино. В настоящее время идет поставка оборудования и оснащение подразделений. Открытие запланировано на второй квартал этого года.
В Приволжском районе модернизировали работу медицинских служб
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Господдержка помогла семейной мастерской из Самарской области увеличить объемы производства

В Самарской области активно развиваются предприятия, работающие в сфере креативных индустрий. Сегодня в этом секторе экономики работают более 10 тысяч компаний региона.

«Президентом поставлена задача увеличить долю креативной экономики в нашей стране. И мы в регионе планомерно работаем над развитием этого сектора. Сегодня вклад креативных индустрий в экономику составляет почти 4% от всего, что производит область, - рассказал заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Субъекты креативных индустрий региона могут претендовать на широкий спектр инструментов - от информационной поддержки до финансирования. Создан Центр креативных индустрий, который оказывает бизнесу всю необходимую помощь и поддержку».
До 20 мая предприниматели, работающие в творческих сферах, могут подать заявку на грантовый конкурс Минэкономразвития Самарской области и получить до 750 тысяч рублей на развитие своих проектов.
Среди тех, кто уже воспользовался такой поддержкой, - творческая мастерская Rezznik. Полученный грант позволил закупить новое оборудование и нарастить объемы выпускаемых изделий.
Семейное дело Ольги и Семёна Резник было создано пять лет назад. Мастерству лазерной резки и гравировки изделий обучились с нуля: закупили первый станок, начали отрисовывать макеты и создавать уникальную сувенирную продукцию. 
Сегодня творческая мастерская берет заказы у крупнейших организаций региона, создает корпоративные подарки и индивидуальные сувениры. В семейном бизнесе, делится Ольга, роли четко разделены. Супруг занимается творческой частью: создает модели и эскизы, руководит производством, а она отвечает за продвижение, работает с клиентами и партнерами. 
Одно из новых направлений бизнеса - наборы для творчества «Стеклянная мозайка». Их можно приобрести не только в мастерской, но и найти в туристических магазинах Самары, с которыми бренд активно сотрудничает.
Развивать семейный бизнес супругам Резник помогает государственная поддержка. Первым инструментом, который позволил привлечь льготное финансирование, стал микрозаем Гарантийного фонда Самарской области. А в 2025 году предприятие стало одним из победителей грантового конкурса для креативных индустрий.
«Эта значимая поддержка позволила нам приобрести новый лазерный станок. Современное оборудование повысило нашу производительность примерно в 4 раза, станок имеет две головы и режет в разы быстрее. А большое рабочее поле станка позволило нам брать в работу заказы крупного размера», — отмечает Ольга Резник.
В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки. Эта работа ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:   минэкономразвития СО

Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
Все «Львята» - уже в Самаре!
6 мая 2026  10:02
Все «Львята» - уже в Самаре!
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
5 мая 2026  20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
5 мая 2026  18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
