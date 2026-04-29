Выборы в Самарской области

«Единая Россия» продлевает регистрацию кандидатов на предварительное голосование

Сейчас на сайте PG.ER.RU уже зарегистрированы более четырех тысяч кандидатов.

Она завершится 14 мая

«Конкурс превысил девять человек на место. От региональных оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает. Поэтому мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды «Единой России», - акцентировал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

12% подавших заявки – участники СВО. Треть зарегистрированных кандидатов – женщины. Каждый пятый кандидат – до 35 лет. Каждый четвертый – действующий депутат.

«На предварительное голосование заявляются те, кто готов к серьёзной и честной политической борьбе. Новичкам предстоит конкурировать как с опытными политиками, так и между собой. Но всех участников предварительного голосования должно объединять одно – стремление работать на результат и нести ответственность перед людьми, как это всегда делала и делает «Единая Россия», - подчеркнул председатель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.

До 29 мая идёт регистрация избирателей, которые в последнюю неделю мая смогут отдать голоса за своих кандидатов. В системе предварительного голосования уже зарегистрированы 4,3 миллиона человек. 

Активнее всего регистрируются избиратели Московской, Свердловской, Ростовской областей, Башкирии и Краснодарского края. В соотношении от общего числа избирателей в регионе лидируют Ямал, Коми, Оренбургская и Волгоградская области и Карачаево-Черкесская Республика.

 

Источник фото: ER.RU

Теги: Единая Россия Самара

