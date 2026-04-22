В Самаре на площади Славы открылась фотовыставка к 8-й годовщине «Диктанта Победы»

В преддверии ежегодной международной акции «Диктант Победы» начала работу уличная фотовыставка, приуроченная к годовщине самого масштабного исторического тестирования в мире. Экспозиция, организованная в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», будет доступна для всех желающих до 15 мая.

Выставка состоит из 20 выставочных панелей на которых размещены сведения об истории и географии акции, знаковых местах написания Диктанта, а также об опыте его проведения в Самарской области.

Отдельное внимание уделено рекордному для региона числу площадок — в этом году их зарегистрировано 2 080. На старте акции, восемь лет назад в Диктанте Победы участвовали около 9 тысяч жителей области, работало 85 пунктов. В прошлом году акцию в регионе написали уже более 75 тысяч самарцев, а число площадок превысило 1,5 тысячи.

Первыми на площади Славы побывали заместитель секретаря Самарского регионального отделения «Единой России», председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Фетисов, координатор партпроекта «Зелёная экономика» в Самарской области и депутат Думы г.о Самара Максим Максимов, заместитель председателя Думы г.о. Самара Марат Габдрахманов, а также исполнительный директор регионального отделения «Волонтёров Победы», председатель Совета сторонников «Единой России» в Самарской области Сергей Андриянов.

«В основе патриотизма, о котором мы так часто говорим, лежит знание родной истории. Сегодня, когда события Великой Отечественной войны подлежат фальсификации со стороны Запада, очень важно помнить их такими, какими они были на самом деле. “Диктант Победы” помогает и нам, и поколению нынешних молодых людей сохранять нашу генетическую и историческую память», — подчеркнул Александр Фетисов.

Максим Максимов, в свою очередь, поблагодарил организаторов акции за сохранение исторической правды и отметил растущий интерес жителей к «Диктанту Победы», а также призвал самарцев к активному участию: «Приглашаю всех, от школьников до ветеранов. Не нужно бояться, это не строгий экзамен, а очень увлекательный разговор с историей нашей Победы. Приходите сами, приводите семьи. Вместе мы сохраним правду о подвиге нашего народа».

Напомним, что акция «Диктант Победы» проводится уже несколько лет подряд в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» и с каждым разом объединяет всё больше людей, которым небезразлична история своей Родины и Великой Отечественной войны. В этом году акция пройдёт уже в 75 странах мира. Участникам предстоит ответить на 20 вопросов о Великой Отечественной войне и ещё 5 вопросов, посвящённых специальной военной операции. Само тестирование запланировано на 24 апреля, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"