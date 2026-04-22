В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
В Тольяттинском ТЮЗе «Дилижанс» 7 мая спектакль «Русский характер» (12+).
Какие театры Тольятти можно посетить по Пушкинской карте
Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре.
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.
Ректору ГИТИСа Григорий Заславский приехал в Самару с официальным визитом по приглашению Министерства культуры Самарской области.
22 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» открылся выставочный проект Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича «За кулисами времени». 
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
В Самаре на площади Славы открылась фотовыставка к 8-й годовщине «Диктанта Победы»

В преддверии ежегодной международной акции «Диктант Победы» начала работу уличная фотовыставка, приуроченная к годовщине самого масштабного исторического тестирования в мире. Экспозиция, организованная в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», будет доступна для всех желающих до 15 мая.

Выставка состоит из 20 выставочных панелей на которых размещены сведения об истории и географии акции, знаковых местах написания Диктанта, а также об опыте его проведения в Самарской области.

Отдельное внимание уделено рекордному для региона числу площадок — в этом году их зарегистрировано 2 080. На старте акции, восемь лет назад в Диктанте Победы участвовали около 9 тысяч жителей области, работало 85 пунктов. В прошлом году акцию в регионе написали уже более 75 тысяч самарцев, а число площадок превысило 1,5 тысячи.

Первыми на площади Славы побывали заместитель секретаря Самарского регионального отделения «Единой России», председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Фетисов, координатор партпроекта «Зелёная экономика» в Самарской области и депутат Думы г.о Самара Максим Максимов, заместитель председателя Думы г.о. Самара Марат Габдрахманов, а также исполнительный директор регионального отделения «Волонтёров Победы», председатель Совета сторонников «Единой России» в Самарской области Сергей Андриянов.

«В основе патриотизма, о котором мы так часто говорим, лежит знание родной истории. Сегодня, когда события Великой Отечественной войны подлежат фальсификации со стороны Запада, очень важно помнить их такими, какими они были на самом деле. “Диктант Победы” помогает и нам, и поколению нынешних молодых людей сохранять нашу генетическую и историческую память», — подчеркнул Александр Фетисов.

Максим Максимов, в свою очередь, поблагодарил организаторов акции за сохранение исторической правды и отметил растущий интерес жителей к «Диктанту Победы», а также призвал самарцев к активному участию: «Приглашаю всех, от школьников до ветеранов. Не нужно бояться, это не строгий экзамен, а очень увлекательный разговор с историей нашей Победы. Приходите сами, приводите семьи. Вместе мы сохраним правду о подвиге нашего народа».

Напомним, что акция «Диктант Победы» проводится уже несколько лет подряд в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» и с каждым разом объединяет всё больше людей, которым небезразлична история своей Родины и Великой Отечественной войны. В этом году акция пройдёт уже в 75 странах мира. Участникам предстоит ответить на 20 вопросов о Великой Отечественной войне и ещё 5 вопросов, посвящённых специальной военной операции. Само тестирование запланировано на 24 апреля, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Новости по теме
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.
22 апреля 2026, 18:39
Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан. Политика
171
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
21 апреля 2026, 14:11
Жители Самарской области начали регистрироваться на предварительное голосование «Единой России»
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России». Политика
730
В областной столице дан старт Всероссийскому субботник по благоустройству воинских захоронений и памятных мест.
17 апреля 2026, 15:27
Память, которую мы храним: в Самаре привели в порядок захоронения героев Великой Победы
В областной столице дан старт Всероссийскому субботник по благоустройству воинских захоронений и памятных мест. Политика
1167
