Жители Самарской области начали регистрироваться на предварительное голосование «Единой России»

С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России». До 29 мая у каждого жителя региона есть возможность зарегистрироваться, чтобы лично определить, кто представит партию на осенних выборах в Госдуму и Самарскую Губернскую думу

Предварительное голосование — открытая и честная процедура, где проголосовать за выбранного кандидата может любой житель страны вне зависимости от партийной принадлежности. Именно люди решают, кому из сотен претендентов доверить право идти на выборы под флагом «Единой России». Осенью жителям 63-его региона предстоит избрать депутатов Государственной Думы по одномандатным округам и партийным спискам, а также обновить состав регионального парламента. Но сначала слово — за избирателями на этапе отбора.

Как принять участие?

Процедура для жителей максимально упрощена и переведена в удобный цифровой формат:

1. Зайти на сайт pg.er.ru;

2. Авторизоваться через подтверждённую учётную запись портала «Госуслуги»;

3. Подтвердить свои данные.

С этого момента вы становитесь выборщиком и получаете доступ к личному кабинету, где можно заранее изучить биографии и программы всех зарегистрированных кандидатов. Само голосование пройдёт в электронном формате с 25 по 31 мая.

Кто претендует на доверие жителей?

Конкуренция в этом году серьёзная и, что особенно важно, очень живая. По данным на 20 апреля, в Самарской области в качестве кандидатов зарегистрировалось более 330 человек. И это не только профессиональные политики, но и люди, которых мы каждый день встречаем в реальной жизни.

В списках участников — участники специальной военной операции, чей боевой опыт сегодня особенно важен для принятия решений о безопасности и поддержке военнослужащих. Рядом с ними — действующие депутаты Губдумы и городских дум Самары, Тольятти и Сызрани, а также координаторы партийных проектов (таких как «Школа ЖКХ» и «Городская среда»), активисты «Молодой Гвардии», волонтёры и просто неравнодушные жители губернии — сторонники партии. Среди кандидатов есть и представители бизнес-сообществ и социально ответвенного бизнеса.

Важно помнить о сроках:

Приём заявок от кандидатов: до 30 апреля.

Регистрация избирателей: с 20 апреля до 29 мая.

Электронное голосование: 25 — 31 мая.

Не оставайтесь в стороне. Зарегистрируйтесь на PG.ER.RU, чтобы в конце мая сделать осознанный выбор в пользу тех, кому вы действительно доверяете представлять Самарскую область от партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"