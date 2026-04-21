22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка «За кулисами времени»
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе.
В Самаре прошёл XI «Космический полумарафон»
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
Жители Самарской области начали регистрироваться на предварительное голосование «Единой России»
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
В Самаре прошёл XI «Космический полумарафон»

19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе.

19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе. В этом году событие установило новый рекорд: на различные дистанции вышли более 4 500 участников из 46 субъектов РФ и свыше 200 городов, а также представители зарубежных стран.

В воскресенье утром на стартовой площадке собрались участники разных возрастов, чтобы пробежать выбранную дистанцию. Более половины спортсменов — из Самары, помимо них к полумарафону присоединились бегуны из разных городов – от Калининграда до Якутска, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Саратова, Оренбурга, Ульяновска, Пензы, Уфы, Тольятти, Уральска (Казахстан) и многие другие.

В этом году ежегодный забег посвящен первой в России «Неделе космоса», которая будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий по распоряжению Владимира Путина. 

На торжественном открытии участников приветствовали врио заместителя губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, руководитель Департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов, управляющий ВТБ в Самарской области - вице-президент Максим Папков и директор АНО «Волгамэн» Антон Сирота.

Главную дистанцию полумарафона открыла заместитель главы городского округа Самара Ольга Слесарева.

Организатором забега, приуроченного к Дню космонавтики, выступила АНО «Волгамэн» при поддержке министерства спорта Самарской области, администрации Самары и Самарской областной федерации лёгкой атлетики. Партнером масштабного забега стал банк ВТБ.

Участников ожидали самые живописные городские маршруты, проложенные вдоль набережной Волги и по центральным улицам города. Стартовали у монумента Славы, а программа забега включала дистанции для всех уровней подготовки. На старт вышли как самые юные участники — в забегах на 300 и 600 метров, так и опытные спортсмены, выбравшие дистанции 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Также состоялись корпоративная эстафета, старты по северной ходьбе, бесплатный забег «Самарская миля» и инклюзивный старт для участников с ограниченными возможностями здоровья.

Каждый финишёр (за исключением «Самарской мили») получил памятную медаль со встроенным значком «Я просто космос». Юных участников на финише дожидались награды в виде ракеты.

Особое внимание в этом году привлек корпоративный забег. Участие в нем приняли более 70 компаний, в том числе партнер мероприятия – банк ВТБ. 

«Космический полумарафон» стал не просто крупным спортивным событием, но и по-настоящему семейным праздником, объединившим поколения. На площадке работали развлекательные зоны, а болельщики поддерживали участников на протяжении всей дистанции. В торжественной церемонии награждения призеров приняли участие министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, заместитель главы городского округа Самара Ольга Слесарева, руководитель Департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков.   

Интерес к событию продолжает расти. Если в 2016 году на старт вышли чуть более ста человек, то сегодня «Космический полумарафон» собирает тысячи участников со всей страны и из-за рубежа, формируя устойчивое беговое сообщество и привлекая туристов в регион.
— По количеству участников мы установили рекорд, — подчеркнул директор АНО «Волгамэн» Антон Сирота. — Соревнования посещают и зарубежные спортсмены: в этот раз приехали два автобуса с участниками из Казахстана.

«Космический полумарафон» в очередной раз подтвердил статус одного из ключевых спортивных событий Самары, объединяющего спорт, городскую среду и культурную повестку. Проведение массовых забегов способствует вовлечению населения Самарской области в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы «Спорт России».

Поздравляем участников и призеров «Космического полумарафона» с новыми спортивными достижениями! 

Результаты забегов

Дистанция «Самарская Миля» (1586 метров)

Женщины:
Пучило Наталья - время 00:05:56 (Сызрань)
Корчагина Мария - 00:05:59 (Самара)
Гробер Екатерина - 00:06:11 (Самара)

Мужчины:
Козловский Илья - время 00:04:45 (Уральск)
Пудов Егор - 00:04:46 (Сызрань)
Тютюньков Кирилл - 00:04:48 (Тольятти)

Дистанция Корпоративный забег 5х3 км

Женская команда:
ПАО ВТБ 2 - время 01:07:40
СТРЕЛЫ - 01:08:01
ООО “Газпром трансгаз Самара” 2 - 01:19:42

Мужская команда:
ООО “Газпром трансгаз Самара” 1 - время 00:48:25
КНПЗ - 00:53:55
АО ТОАЗ 1 - 00:56:14

Смешанная команда:
ПАО ВТБ 1 - время 00:54:56
Смайлран - 01:03:56
АО ""ГК ""ЭЛЕКТРОЩИТ"" 2" - 01:04:34

Чемпионат предприятий

Самая большая ОО РФСО «ЛОКОМОТИВ» 74 чел. 
Самая быстрая Смайлран 00:04:15
Самая длинная ОО РФСО «ЛОКОМОТИВ» 491,6 км, 74 чел. 

Чемпионат банков 


Самая большая – ПАО ВТБ 47 чел
Самая быстрая – ПСБ Банк 00:05:33 
Самая длинная – ПАО ВТБ 193 км, 47 чел. 

Чемпионат беговых клубов

1 КНПЗ  56 чел
2 УРАЛХИМ RUN FACTORY  42
3 SamaraRunClub 40

Дистанция 3 км

Женщины:
Мошкина Анжелика - время 00:10:03 (Самара)
Григорьева Юлия - 00:10:32 (Самара)
Катунина Александра - 00:11:43 (Самара)

Мужчины:
Кастаргин Денис - время 00:09:39 (Самара)
Никитин Даниил - 00:10:01 (Нефтегорск)
Самойлов Михаил - 00:10:10 (Самара)

Дистанция 5 км

Женщины:
Васильева Юлия - время 00:18:06 (Самара)
Крючкова Ксения - 00:18:26 (Самара)
Кулакова Кристина - 00:19:28 (Оренбург)

Мужчины:
Куркачев Олег - время 00:14:42 (Самара)
Хафизов Руслан - 00:15:36 (Кукмор)
Пендюхов Александр - 00:15:47 (Самара)

Дистанция 10 км

Женщины:
Теплова Анна - время 00:35:43 (Уфа)
Губаева София - 00:36:30 (Самара)
Журавлева Арина - 00:36:36 (Тольятти)

Мужчины:
Рамазанов Альберт - время 00:31:29 (Оренбург)
Сергеев Сергей - 00:32:13 (Ульяновск)
Тумайкин Дмитрий - 00:32:34 (Ульяновск)

Дистанция 21,1 км (полумарафон)

Женщины:
Добровольская Любовь - время 01:16:42 (Тольятти)
Жукова Виктория - 01:17:33 (Саратов)
Ошкина Александра - 01:19:44 (Тольятти)

Мужчины:
Ильин Олег - время 01:05:29 (Чебоксары)
Новиков Александр - 01:06:20 (Чебоксары)
Нагдасов Георгий - 01:08:49 (Оренбург)

 

Фото:   минспорта СО

 

