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Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку

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Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку

В регионе более 12700 школьников сдавали один из обязательных экзаменов – единый государственный экзамен по русскому языку. На территории региона было задействовано более 5000 педагогов-организаторов в 115 пунктах проведения экзаменов.

«На территории Самарской области 77 пунктов организовано на базе школ и 38 пунктов - на дому. Это сделано для детей, которые по своему состоянию здоровья имеют право сдавать экзамен на дому. Задействовано в сегодняшнем экзамене 1172 аудитории», - рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

ЕГЭ по русскому языку проверяет уровень владения родным языком: знания грамматики, орфографии, пунктуации и умения анализировать текст.

Продолжительность экзамена – 3 часа 30 минут. Экзаменационная работа состоит из двух частей. Первая часть – 26 заданий с кратким ответом. Вторая часть – одно задание с развёрнутым ответом. Это сочинение-рассуждение, проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.

Свои результаты участники смогут узнать не позднее 18 июня.

Напомним, нововведение этого учебного года, реализованное на основании поручения Президента РФ Владимира Путина: кампания ГИА стартовала 1 июня. При этом   учебный год закончился для школьников 26 мая. Благодаря этому у выпускников была еще неделя для подготовки к экзаменам.

 

 

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