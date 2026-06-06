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«Выбор сильных»: юные журналисты и блогеры встретились с олимпийскими легендами в Самаре

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«Выбор сильных»: юные журналисты и блогеры встретились с олимпийскими легендами в Самаре

В Самаре при поддержке партпроекта «Единой России» «Выбор сильных»прошла детско-юношеская пресс-конференция. Под град вопросов юнкоров попали гости и организаторы международного турнира «Новая высота».

Главные гости сегодня - Герой России, председатель общественного совета партпроекта «Выбор сильных», трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, продюсер, Никита Высоцкий. Ребята из «Молодёжной редакции Самарской области», «Движения первых» и Центра креативных индустрий ждали этой встречи с нетерпением.

Карелин, Высоцкий, Искандарян, Круглова и Живайкин ответили на вопросы без галстуков, а иногда и без цензуры. Ребята специально приехали из Октябрьска, Кинеля, Новокуйбышевске, Волжского районов ради встречи с легендами российского спорта.

Прославленные олимпийцы: трёхкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин, победитель Игр в Барселоне Мнацакан Искандарян, серебряный призёр Олимпийских игр, сенатор Лариса Круглова, а также координатор   партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области Александр Живайкин постарались честно ответить на вопросы, без назиданий и нравоучений.

15 молодых журналистов и блогеров получили редкую возможность: 45 минут живого, честного разговора с людьми, чьи имена вписаны в историю мирового спорта золотыми буквами. Ребятам было непросто, но взрослые и известные спортсмены боялись их не меньше. Но не прятались за общими фразами. Они спрашивали о детстве, страхах, поражениях и о том, как не сдаться, когда кажется, что всё против тебя. Александра Карелина — которого все борцы за глаза любовно называют Сан Санычем — спросили, что бы он сказал самому себе в 15 лет.

«Главное, чтобы вы выросли хорошими людьми»,- напутствовал будущих звезд журналистики   актер и режиссер Никита Высоцкий. Он рассказал, что эти слова,   сказанные когда-то его родителями, всегда были для него жизненным ориентиром. Чемпионы отвечали без пафоса, делились историями, которые не найдёшь в официальных биографиях: о первых шагах в спорте, запретах родителей и детских страхах.

Школьники интересовались, какой титул вне ковра чемпионы ценят больше всего и просили дать напутствие тем, кто только мечтает о большом спорте.

«Эти дети смотрят на спорт не как на картинку. Они хотят понимать, из чего сделаны настоящие победы», - отметили почетные гости.

Один из юных интервьюеров, вдохновившись ответами, пообещал записаться в секцию греко-римской борьбы уже на следующей неделе, а девочки   обещали начать делать зарядку каждый день.

Самая юная участница пресс-конференции Варвара Тюрина из «Движения первых» решилась задать сразу два вопроса -Никите Высоцкому и Александру Карелину.  

«Такие встречи запоминаются на всю жизнь, — поделилась одна из участниц молодёжной редакции. — Нам не читали лекцию. С нами просто поговорили чемпионы».

Как отметили гости, «у спорта и у хорошей журналистики одна природа — они требуют честности, труда и умения слушать».

В финале встречи легенды спорта сделали общее фото с юнкорами, возможно, тоже будущими легендами.  

Напомним, что детско-юношеская пресс-конференция стала частью программы Международного турнира «Новая высота», который прошел в эти выходные в Самаре уже в седьмой раз. Более 300 участников турнира из семи стран в течение трех дней боролись за победу.   Мероприятия турнира прошли при поддержке партпроекта «Выбор сильных», «Карелин-Фонда» и ГК «ВолгаТрансСтрой».

Теги: Единая Россия

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