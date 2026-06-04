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В Самарском штабе общественной поддержки определили сильнейшего шахматиста среди участников СВО

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в Самарском штабе общественной поддержки определили сильнейшего шахматиста среди участников СВО

3 июня 2026 года в Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялся шахматный турнир по блицу «Ход Победы». Мероприятие объединило ветеранов и участников специальной военной операции, членов их семей, а также специалистов, работающих с бойцами.

Турнир прошёл в рамках всероссийской патриотической акции «Ход Победы», приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основные цели акции – сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодёжи, вовлечение ветеранов СВО и членов их семей в шахматное движение, а также социальная адаптация через интеллектуальный спорт.

Соревнование проводилось по правилам блица с контролем времени 3+2 минуты на партию. Жеребьёвка и подсчёт очков велись компьютерной программой Swiss-Manager. Всего за шахматными досками встретились несколько человек из Самары и Тольятти. Среди них – ветераны специальной военной операции, психолог, который регулярно работает с участниками СВО, а также сын одного из бойцов.

Организаторы отметили, что такие турниры помогают не только выявить сильнейших игроков, но и создать пространство для живого общения, взаимной поддержки и преемственности поколений.

«Шахматы для меня – не просто игра. На передовой это была возможность отвлечься, переключить голову. А здесь, в мирной обстановке, среди таких же ребят, я снова почувствовал тот самый дух честной борьбы. Спасибо организаторам за то, что помните о нас и даёте шанс показать себя на всероссийском уровне», – поделился своими впечатлениями один из ветеранов СВО, приехавший на турнир.

Главный итог турнира – определение победителя из числа ветеранов или участников СВО. В Самарской области призовые места турнира «Ход Победы» распределились так:

1 место – Александр Беленький;

2 место –  Вячеслав Киняпин;

3 место –  Игорь Шуба.

Представлять Самарскую область на Первом Всероссийском шахматном турнире «Шахматы для СВОих», который состоится с 29 июля по 1 августа 2026 года в Нижнем Тагиле Свердловской области будет ветеран СВО Игорь Шуба.

Все призёры и участники турнира получили сертификаты и памятные призы. Организаторы, в свою очередь, поблагодарили партнёров и судей, а также Фонд «Защитники Отечества» за содействие в приглашении ветеранов СВО.

Акция «Ход Победы» продолжается в регионах России и за рубежом. Следующие турниры пройдут на площадках шахматных клубов Сергея Карякина, в Штабах общественной поддержки и других специальных площадках.

Теги: Единая Россия

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