«Единая Россия» подвела итоги ПГ-2026

Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске оперативное совещание членов регионального Правительства. Одна из ключевых тем повестки – социально-экономическое развитие города.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Новокуйбышевска
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.
Вячеслав Федорищев поручил правительству области принять меры к стабилизации цен на социально значимые товары
Со 2 по 11 июня c 10:00 в кинотеатре «Художественный» состоится настоящий праздник для всей семьи!
«Ожившие страницы»: в кинотеатре «Художественный» будут показаны 7 уникальных анимационных программ
Эксперт СамГМУ прокомментировала новые медицинские специальности и требования к обучению 
В СамГМУ откроют обучение по новым программам ДПО с 1 сентября
В Сызранской центральной городской и районной больнице завершается подготовка к установке нового магнитно-резонансного томографа. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ.
В Сызранской ЦРБ появится второй современный аппарат МРТ
В Москве 29 мая состоялось юбилейное общее собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ), приуроченное к 15-летию Ассоциации.
Директор технопарка «Жигулёвская долина» награждён Почётным знаком АКИТ РФ
В 2026 году в конкурсе появился специальный трек «Докажи делом» - для тех, кто намерен подтвердить свои достижения реальными поступками и действиями.
Стартовал специальный трек конкурса «Студент года — 2026» 
В Историческом парке «Россия — Моя история» Самары 2 июня начала работу мультимедийная экспозиция о Героях Российской Федерации, организованная Российским обществом «Знание» совместно с Историческими парками «Россия – Моя история».
В Самаре открылась выставка о героях СВО
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Выборы в Самарской области

«Единая Россия» подвела итоги ПГ-2026

225
Жители выбрали кандидатов, которые представят партию «Единая Россия» на осенних выборах.

Предварительное голосование «Единой России» — одна из самых эффективных предвыборных практик, оно показывает масштаб вовлечённости граждан в формирование списка кандидатов от партии на выборы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на Совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета. На нём подвели итоги ПГ-2026.

«Политические оппоненты «Единой России» ключевые решения принимают за закрытыми дверями. В отличие от них наша партия руководствуется принципом — всё решают люди. Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. Она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами. Такой подход означает политическую зрелость партии, её готовность работать в интересах миллионов людей», — сказал он.

Дмитрий Медведев сообщил, что на предварительное голосование «Единой России» по всем уровням выборов поступило 22 тысячи заявлений.

По его мнению, это показывает, что люди стремятся участвовать в партийной работе, а авторитет и влияние «Единой России» помогут им реализовать самые серьёзные проекты и планы.

«Не менее важный момент — число выборщиков, которые отдали за кандидатов свои голоса. Более 10 миллионов человек уже со своей позицией. Это нужно ценить. Это кредит доверия, который получает наша партия», — акцентировал Председатель партии.

Победу на предварительном голосовании «Единой России» одержали 480 участников СВО. На все уровни выборов в ходе процедуры от бойцов спецоперации поступило 1300 заявок.  

«Это хороший результат. И лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам — тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО. Президент неоднократно говорил о том, как важно помогать им найти себя уже в новой жизни, а управление и государственное управление, это, безусловно, самое важное, что может быть в смысле применения сил этих людей. Ветераны специальной операции проявили себя и в ходе общения с гражданами. Надеюсь, все они ориентированы на практические результаты», — отметил Председатель партии.

Дмитрий Медведев сообщил также, что в новую Народную программу «Единой России» уже поступило более 1,5 миллиона предложений. Их анализ показал, что партия должна дать ответ на семь ключевых вызовов: демографический вызов; новые профессии и дефицит кадров; неравенство в развитии российских регионов; экономическое давление; экономическое развитие.

«С этим связано стремительное развитие новых технологий и обеспечение безопасности нашей страны. Эти семь вызовов легли в основу семи партийных приоритетов, реализации которых и будет посвящена Народная программа», — сказал Дмитрий Медведев на Совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета «Единой России».

По его словам, в ближайшее время «Единая Россия» представит политическую программу на долгосрочную перспективу. Манифест партии готовят по поручению её Председателя.

«Он сейчас дорабатывается. Это некое наше видение будущего», — пояснил Дмитрий Медведев.

Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов отметил, что публичные отчёты по Народной программе и предварительное голосование позволяют партии набрать форму для уверенного результата на выборах.
«Избиратель чувствует, что правящая партия не просто ведёт популистскую политику, декларируя лозунги, а отчитывается реальными делами и советуется со своими сторонниками по будущим кандидатам от партии», — заметил он.

Регионы-лидеры по абсолютному количеству участников предварительного голосования: Московская область, город Москва, Краснодарский край. По доле участников: Республика Тыва, Республика Ингушетия и Чеченская Республика. Конкурс на предварительном голосовании по выборам в Госдуму составил 11,6 человек на место, на региональных выборах — 7 человек на место.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев напомнил о том, что беспартийные участники предварительного голосования, которые достойно выступили в ходе процедуры и претендуют на право представлять «Единую Россию» на выборах, должны определиться с политическом статусом.

«Они обязаны стать либо сторонниками, либо членами партии до момента выдвижения на Съезде», — подчеркнул Владимир Якушев.

Ранее Дмитрий Медведев обратил внимание участников предварительного голосования на то, что любые попытки спрятать политический статус будут жёстко пресекаться. А обязательным условием участия в выборах от «Единой России» является членство в партии или принадлежность к институту её сторонников — это принципиальная позиция и показатель честности перед избирателями.

Списки кандидатов партия утвердит на первом этапе Съезда «Единой России» — он состоится 28 июня.

В завершение вручил партийный билет «Единой России» Герою РФ Андрею Митяшину. Член Высшего совета партии также является кавалером двух орденов Мужества, участником первого потока президентской программы «Время Героев», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

