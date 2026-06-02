V юбилейный Фестиваль Движения Первых объединил 400 школьников губернии

Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске оперативное совещание членов регионального Правительства. Одна из ключевых тем повестки – социально-экономическое развитие города.
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.
Со 2 по 11 июня c 10:00 в кинотеатре «Художественный» состоится настоящий праздник для всей семьи!
Эксперт СамГМУ прокомментировала новые медицинские специальности и требования к обучению 
В Сызранской центральной городской и районной больнице завершается подготовка к установке нового магнитно-резонансного томографа. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ.
В Москве 29 мая состоялось юбилейное общее собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ), приуроченное к 15-летию Ассоциации.
В 2026 году в конкурсе появился специальный трек «Докажи делом» - для тех, кто намерен подтвердить свои достижения реальными поступками и действиями.
В Историческом парке «Россия — Моя история» Самары 2 июня начала работу мультимедийная экспозиция о Героях Российской Федерации, организованная Российским обществом «Знание» совместно с Историческими парками «Россия – Моя история».
В Самаре в Молодёжном центре Самарской области прошел «Фестиваль Движения Первых». V юбилейный Международный фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых» прошел в Международный день защиты детей одновременно во всех 89 регионах России. В Самаре фестиваль объединил 400 школьников.

«V юбилейный фестиваль детства и юности Движения Первых охватил все 89 регионов России и стал первым шагом в долгожданное лето. Фестиваль посвящён Году единства народов России. Он объединяет детей и взрослых, является символом дружбы, сохранения исторической памяти и преемственности поколений. Сегодня в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» мы создаём пространство, в котором каждый может непрерывно развиваться, получать актуальные знания и навыки, чтобы воплощать в жизнь свои мечты и быть счастливым в России. Фестиваль Движения Первых – это то место, где для детей открываются перспективы в науке и культуре, спорте и добровольчестве. Здесь ребята знакомятся с достижениями страны, с новыми технологиями, которые меняют мир вокруг нас, ищут единомышленников, чтобы воплотить свои идеи и проекты», – отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов. 

Программа фестиваля включила несколько ключевых событий. Состоялось награждение актёров и организаторов фестиваля патриотической театральной постановки «Классика Победы. Время Героев», а также чествование победителей Всероссийского проекта-фестиваля «Российская школьная весна».

Созданию комфортных условий для работы и самореализации молодежи в Самарской области уделяется самое пристальное внимание. «Поддержка молодежи, создание возможностей для реализации – это одна из государственных задач, которую ставит наш Президент Владимир Владимирович Путин. А значит, и безусловный приоритет для регионального правительства», - отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Важным акцентом фестиваля стала торжественная церемония вручения первых паспортов в рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России!». Документ, полученный на главном детском празднике, становится символом принадлежности к великой стране и её будущему. 

«Это был волнительный момент, который я запомню на всю жизнь.  Конечно, чувствуется большая ответственность. В будущем я бы хотела закончить кадетский класс и работать в следственном комитете, помогать раскрывать преступления», – поделилась Мирослава Железнова, получившая первый паспорт.

Для гостей фестиваля работали интерактивные площадки региональных отделений молодёжных организаций: Международного клуба дружбы, Ресурсного центра добровольчества Самарской области, Российских студенческих отрядов и Самарского союза молодёжи.

 «Этот праздник напоминает нам, взрослым: каждый ребёнок имеет право на безопасное детство, уважение и право быть услышанным. Мы в Движении Первых убеждены: защищать детей — значит верить в их идеи сегодня, помогать им делать первые шаги, даже если эти шаги кажутся неуверенными. Именно так мы вырастим поколение уверенных в себе граждан, которые будут гордиться своей страной и менять её к лучшему. Очень важно, что к этому присоединяются наши партнёры — молодёжные организации региона. Вместе мы создаём возможности для детей и молодёжи в нашем регионе, а также помогаем им развиваться, знакомиться друг с другом и покорять новые вершины. И фестиваль — прекрасное доказательство этому», – сказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, помощник губернатора Самарской области по молодёжной политике Кристина Гнатюк.

Кроме того, состоялась Классная встреча с актёром театра «Мастерская» Микаэлем Габриеляном. Ребята смогли задать вопросы профессиональному деятелю искусства, узнать о закулисье театрального процесса и вдохновиться на собственные творческие проекты.

Ярким дополнением программы стали мастер-классы, выступления ростовых кукол и шоу мыльных пузырей – всё, чтобы встретить лето весело, задорно и с улыбкой.

Фестиваль Движения Первых в Самарской области стал настоящим праздником детства, дружбы и единства, подарив юным участникам заряд энергии и яркие впечатления перед началом летних каникул.

Впереди ребят ждут яркие летние события вместе с Движением Первых. Один из ключевых проектов – Региональные профильные смены «Смены Первых: Сквозь Время». Это бесплатные программы в Молодёжном центре «Лесная сказка», где участников ждут образовательные мастер-классы, встречи с интересными гостями и активный отдых на свежем воздухе. Регистрация на первую смену, которая пройдёт с 17 по 25 июня, открыта до 7 июня по ссылке: https://projects.pervye.ru/projects/5cfdf1aa-e95c-4217-82d7-03ad41c22eda. 

 

