Дома для детей-сирот поставлены на кадастровый учет самарским Росреестром

8 многоквартирных домов введены в эксплуатацию и поставлены на государственный кадастровый учет в Ставропольском районе Самарской области.

Строительство осуществлялось на основании инвестирования администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области в целях обеспечения жильем детей-сирот Ставропольского района.

Все проверки и учетно-регистрационные действия по указанным объектам проводились в приоритетном порядке для того, чтобы ко Дню защиты детей администрация района могла передать ключи от 64 квартир их получателям.

Администрация района на территории села Подстепки муниципального района Ставропольский всего инвестирует строительство комплекса из 16 многоквартирных домов, все квартиры в которых предназначены для бесплатного предоставления детям-сиротам. Еще 8 таких же многоквартирных домов по условиям зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области