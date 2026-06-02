В Самарской области утвердили результаты предварительного голосования «Единой России»

Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске оперативное совещание членов регионального Правительства. Одна из ключевых тем повестки – социально-экономическое развитие города.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Новокуйбышевска
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.
Вячеслав Федорищев поручил правительству области принять меры к стабилизации цен на социально значимые товары
Со 2 по 11 июня c 10:00 в кинотеатре «Художественный» состоится настоящий праздник для всей семьи!
«Ожившие страницы»: в кинотеатре «Художественный» будут показаны 7 уникальных анимационных программ
Эксперт СамГМУ прокомментировала новые медицинские специальности и требования к обучению 
В СамГМУ откроют обучение по новым программам ДПО с 1 сентября
В Сызранской центральной городской и районной больнице завершается подготовка к установке нового магнитно-резонансного томографа. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ.
В Сызранской ЦРБ появится второй современный аппарат МРТ
В Москве 29 мая состоялось юбилейное общее собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ), приуроченное к 15-летию Ассоциации.
Директор технопарка «Жигулёвская долина» награждён Почётным знаком АКИТ РФ
В 2026 году в конкурсе появился специальный трек «Докажи делом» - для тех, кто намерен подтвердить свои достижения реальными поступками и действиями.
Стартовал специальный трек конкурса «Студент года — 2026» 
В Историческом парке «Россия — Моя история» Самары 2 июня начала работу мультимедийная экспозиция о Героях Российской Федерации, организованная Российским обществом «Знание» совместно с Историческими парками «Россия – Моя история».
В Самаре открылась выставка о героях СВО
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Выборы в Самарской области

В Самарской области утвердили результаты предварительного голосования «Единой России»

214
Победители ПГ представят партию на выборах в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу в сентябре 2026 года.

В Самаре состоялось заседание Регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования «Единой России» под председательством Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Федорищева. Главным вопросом стало утверждение результатов электронного голосования, которое завершило первый этап большой выборной кампании.

В Самарской области участие в отборе кандидатов, которые представят партию на осенних выборах, приняли 296 562 человека. Явка составила 12,47%, что подтверждает высокую заинтересованность жителей региона в честной и открытой процедуре. Всего до участия в ЭПГ было допущено 396 кандидатов.

Отметим, что по всей стране на всех уровнях выборов заявились более 1300 участников специальной военной операции, в Самарской области - 31 человек. В регионе одними из победителей предварительного голосования стали участники СВО, Герои России Денис Портнягин и Михаил Тамбовцев, а также дважды кавалер Ордена мужества Рамис Терегулов.  

«Впереди предстоит очень ответственная, вдумчивая и системная работа у всех тех, кто планирует трудиться на благо жителей нашего региона. Здесь нужны конкретные решения, конкретная помощь людям», - отметил секретарь регионального отделения партии.

На заседании РОК также рассмотрели обращения по нарушениям, которые могли быть допущены при проведении голосования.

Прокомментировал Вячеслав Федорищев и ситуацию с Александром Милеевым: «Здесь вопрос абсолютно принципиальный. По нему проверка еще идет. Но исходя из того, что мы знаем, мы не можем принять решение, что данный кандидат соответствует статусу участника СВО. На оргкомитете решили не применять возможность добавить ему 25 % голосов как участнику СВО. И на Генсовет партии вносим кандидатуру победителя по 12-му Кировскому одномандатному округу Ряднова Константина».

Также Секретарь реготделения ЕР поставил задачу исполкому партии провести проверку деятельности депутата.

Кроме того, было принято решение о созыве Конференции регионального отделения, на которой будут выдвинуты делегаты съезда, пройдёт выдвижение кандидатов на осенние выборы и будет принята избирательная программа партии. Она пройдёт в три этапа, первый назначен на 17 июня 2026 года, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  Иван Макеев

