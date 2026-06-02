Родственники погибших участников группы Дятлова потребовали возобновить дело
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
Более 100 детей приняли участие в городском фестивале футбола «Спорт начинается с детей»
В Госдуме разъяснили порядок расчета долга по алиментам безработным родителям
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Россия запретила ввоз косточковых плодов и винограда из Армении
Россиян в начале июня ожидает сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 число в связи с празднованием Дня России.
В рамках Международного дня защиты детей врачи и медицинский персонал Самарской детской инфекционной больницы пополнили банк донорских компонентов.
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Семейные команды губернии приняли участие в фестивале комплекса ГТО
В воскресенье, 7 июня, в 14.00 Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга» (12+). Экскурсию проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.
Экскурсанты смогут увидеть одно из самых красивых мест самарской области, до которого можно добраться без труда. В ходе экскурсии гости узнают историю села Рождествено, увидят старинную церковь и часть сохранившейся усадьбы графа Владимира Орлова-Давыдова, мозаичные панно на стене рыбного магазина (здание бывшего рыбного колхоза) и водонапорную башню 1907 года, винокуренный завод, который более 100 лет выпускал одну из самых качественных спиртовых продукций в России.
Кроме того, посетители пройдутся по подвесному деревянному мостику, который в народе называют Чертовым из-за прогнувшихся перекладин, и прикоснутся к гигантским волжским осокорям (тополям), которые служили вдохновением для самарских художников XIX–XX веков.
Место встречи – Речной вокзал у главного входа (причал №1). Сбор группы в 13.30, отправление в 14.00. Просим обратить внимание – переправа в Рождествено оплачивается отдельно.
Рекомендуется надеть удобную обувь для прогулок и взять с собой головные уборы и воду.
Стоимость участия – 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMSaNB

В Новокуйбышевске на стадионе «Нефтяник» состоялся фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд Самарской области.
01 июня 2026, 15:39
Семейные команды губернии приняли участие в фестивале комплекса ГТО
01 июня 2026, 15:39
Семейные команды губернии приняли участие в фестивале комплекса ГТО
В Новокуйбышевске на стадионе «Нефтяник» состоялся фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди... Общество
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
01 июня 2026, 12:29
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
Выставка представляет собой практику поэтического наблюдения за птицами, в которой они разрезают пространство между «здесь» и «где-то». Общество
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
01 июня 2026, 09:16
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
Предмет конференции – отечественные и зарубежные фильмы, предлагающие неочевидные формы и выражающие советский опыт в кино. Культура
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026  13:36
31 мая 2026  13:36
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
31 мая 2026  12:10
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
