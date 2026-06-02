Школьники Самарской области осваивают дроны, роботов и технологии точного земледелия

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев оценил работу новой детской поликлиники в Самаре
Вячеслав Федорищев оценил работу новой детской поликлиники в Самаре
Электрички между Самарой и Тольятти будут ходить по новому расписанию
Электрички между Самарой и Тольятти будут ходить по новому расписанию
В Самаре секция настольного тенниса в СШОР № 1 попала под сокращение
В Самаре секция настольного тенниса в СШОР № 1 попала под сокращение
Самарцев приглашают на XXIX областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Самарцев приглашают на XXIX областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Самарцы чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе
Самарцы чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе
Сотрудники УФНС России по Самарской области приняли участие в совместном совещании с Министерством образования Самарской области
Сотрудники УФНС России по Самарской области приняли участие в совместном совещании с Министерством образования Самарской области
В День защиты детей активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области провели творческий мастер-класс
В День защиты детей активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области провели творческий мастер-класс
44% жительниц Самары готовы посещать бьюти-мастеров прямо в отпуске
44% жительниц Самары готовы посещать бьюти-мастеров прямо в отпуске
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.55
0.53
EUR 86.25
3.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школьники Самарской области осваивают дроны, роботов и технологии точного земледелия

173
Школьники Самарской области осваивают дроны, роботов и технологии точного земледелия

Очный региональный этап Международного конкурса «АгроНТРИ-2026» прошёл на базе Самарского государственного аграрного университета. Конкурс направлен на популяризацию профессий АПК, вовлечение школьников в техническое творчество и знакомство с современными технологиями сельскохозяйственного производства. В 2026 году конкурс включает девять технологических номинаций, охватывающих беспилотные системы, робототехнику, космический мониторинг, цифровую метеорологию, биозащиту растений, ветеринарию и технологии «Интернета вещей».

Конкурсные задания были максимально приближены к реальным производственным условиям: участники не только демонстрировали технические навыки, но и оценивали практическую ценность современных цифровых решений в АПК.

Конкурсантам в номинации «АгроКоптеры» за пять минут было необходимо подняться в воздух, дважды облететь препятствия, вернуться на стартовую позицию и с помощью квадрокоптера рассортировать корма. Артем Родионов из Сергиевского района, участвующий в проекте четвёртый год, отметил динамику развития конкурса: «Задания ежегодно меняют вектор, в этом и заключается интерес. Раньше мы работали с программированием, сейчас осваиваем ручное управление. Благодаря оснащению нашей школы есть возможность готовиться комплексно. Отказываться от участия в год выпускных экзаменов я не планировал».

На площадке «АгроРоверов» участники решали алгоритмические задачи на языке программирования, настраивали Wi‑Fi и осуществляли удалённое управление роботизированной платформой через камеру и компьютер. Главная цель - точечное внесение жидкости под каждое растение. Заведующая кафедрой электрификации и автоматизации АПК, куратор номинации Татьяна Гриднева подчеркнула: «Данное направление находится на пике актуальности для современного сельскохозяйственного производства. Программные алгоритмы и принципы управления, отработанные участниками, напрямую переносятся на реальную агротехнику».

Наиболее зрелищным стал этап «АгроРоботы»: команды из двух человек за 10 минут выполнили комплекс логистических и производственных задач - сбор урожая моркови, погрузка тюков сена, транспортировка бидонов с молоком и вспашка.

Задачи по внедрению цифровых решений в различные отрасли, включая сельское хозяйство, ставит губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Беспилотные авиационные системы - ключевая отрасль для цифровой трансформации в Самарской области. В прошлом году с помощью беспилотных технологий уже обрабатывали свыше 250 тыс. га полей. Эти показатели подтверждают высокий потенциал отрасли», - ранее подчеркнул глава региона.

Региональный этап «АгроНТРИ-2026» организован в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства сельского хозяйства РФ. Организаторы - Фонд содействия инновациям и Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства. Финансирование обеспечено за счёт гранта Общероссийского движения «Движение Первых».

По итогам двух дней регионального этапа «АгроНТРИ» будут названы имена победителей, которые представят Самарскую область в финале всероссийского этапа.

Фото – Минсельхозпрод Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
476
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
616
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
472
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026  13:36
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
818
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
922
Весь список