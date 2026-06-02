Школьники Самарской области осваивают дроны, роботов и технологии точного земледелия

Очный региональный этап Международного конкурса «АгроНТРИ-2026» прошёл на базе Самарского государственного аграрного университета. Конкурс направлен на популяризацию профессий АПК, вовлечение школьников в техническое творчество и знакомство с современными технологиями сельскохозяйственного производства. В 2026 году конкурс включает девять технологических номинаций, охватывающих беспилотные системы, робототехнику, космический мониторинг, цифровую метеорологию, биозащиту растений, ветеринарию и технологии «Интернета вещей».

Конкурсные задания были максимально приближены к реальным производственным условиям: участники не только демонстрировали технические навыки, но и оценивали практическую ценность современных цифровых решений в АПК.

Конкурсантам в номинации «АгроКоптеры» за пять минут было необходимо подняться в воздух, дважды облететь препятствия, вернуться на стартовую позицию и с помощью квадрокоптера рассортировать корма. Артем Родионов из Сергиевского района, участвующий в проекте четвёртый год, отметил динамику развития конкурса: «Задания ежегодно меняют вектор, в этом и заключается интерес. Раньше мы работали с программированием, сейчас осваиваем ручное управление. Благодаря оснащению нашей школы есть возможность готовиться комплексно. Отказываться от участия в год выпускных экзаменов я не планировал».

На площадке «АгроРоверов» участники решали алгоритмические задачи на языке программирования, настраивали Wi‑Fi и осуществляли удалённое управление роботизированной платформой через камеру и компьютер. Главная цель - точечное внесение жидкости под каждое растение. Заведующая кафедрой электрификации и автоматизации АПК, куратор номинации Татьяна Гриднева подчеркнула: «Данное направление находится на пике актуальности для современного сельскохозяйственного производства. Программные алгоритмы и принципы управления, отработанные участниками, напрямую переносятся на реальную агротехнику».

Наиболее зрелищным стал этап «АгроРоботы»: команды из двух человек за 10 минут выполнили комплекс логистических и производственных задач - сбор урожая моркови, погрузка тюков сена, транспортировка бидонов с молоком и вспашка.

Задачи по внедрению цифровых решений в различные отрасли, включая сельское хозяйство, ставит губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Беспилотные авиационные системы - ключевая отрасль для цифровой трансформации в Самарской области. В прошлом году с помощью беспилотных технологий уже обрабатывали свыше 250 тыс. га полей. Эти показатели подтверждают высокий потенциал отрасли», - ранее подчеркнул глава региона.

Региональный этап «АгроНТРИ-2026» организован в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства сельского хозяйства РФ. Организаторы - Фонд содействия инновациям и Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства. Финансирование обеспечено за счёт гранта Общероссийского движения «Движение Первых».

По итогам двух дней регионального этапа «АгроНТРИ» будут названы имена победителей, которые представят Самарскую область в финале всероссийского этапа.

Фото – Минсельхозпрод Самарской области.