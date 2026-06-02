Электрички между Самарой и Тольятти будут ходить по новому расписанию

На 6 июня, 4 и 18 июля, а также 1 августа 2026 года на участке Самара – Тольятти скорректируют расписание электричек. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Поезд №7348/7347 Тольятти – Самара будет отправляться в 15:42 вместо 16:06 и прибывать в Самару в 17:56 вместо 18:22.

По пути часть остановок — на платформах Пятилетка, Стахановская, Киркомбинат и Толевая — отменят, вместо этого предусмотрена остановка на станции Безымянка.

Также изменится график поезда №7110–7120/7119 Новокуйбышевская – Тольятти. Он будет прибывать в Тольятти в 16:08 вместо 16:04, пишет Самара-МК.