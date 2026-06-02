С начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали 1948 жителей Самарской области

Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало данные о ситуации с клещевыми инфекциями в регионе.

По состоянию на 1 июня 2026 года с начала эпидемического сезона в медицинские учреждения после укусов клещей обратились 1948 человек. Среди пострадавших 596 детей.

Лабораторные исследования клещей проводятся в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области. Специалисты проверяют насекомых на наличие вируса клещевого энцефалита и возбудителей боррелиоза.

На вирус клещевого энцефалита исследовали 1562 клеща, снятых с людей. Антиген вируса был выявлен в одном случае, что составляет 0,06% от общего числа исследованных образцов.

На наличие боррелий методом ПЦР проверили такое же количество клещей. ДНК возбудителя боррелиоза обнаружили в 192 образцах. Доля положительных результатов составила 12,3%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

