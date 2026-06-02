В Тольятти водитель врезался в авто, которое вел пьяный

1 июня на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 18:00 в г. Тольятти. 51-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2111, двигался по Хрящёвскому шоссе в направлении Южного шоссе. В пути следования по Хрящёвскому шоссе он при совершении маневра «разворот», не убедившись в безопасности, допустил столкновение с автомобилем Haval, который двигался во встречном направлении под управлением 60-летнего мужчины. Водителю ВАЗ-2111 назначено амбулаторное лечение. Также полицейскими установлено, что водитель Haval находился в состоянии алкогольного опьянения и управлял незарегистрированным транспортным средством.