В четвертый раз технопарк «Жигулёвская долина» стал площадкой проведения регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технического творчества «ШУСТРИК»

В четвертый раз технопарк «Жигулёвская долина» стал местом проведения регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технического творчества «ШУСТРИК». Конкурс Фонда содействия инновациям помогает вовлечь школьников в научно-техническое творчество и мотивировать на создание собственного инновационного проекта.

В финале регионального этапа приняли участие 29 конкурсантов из Самары, Жигулёвска, Сызрани, Тольятти, а также сёл Приволжье, Кинель-Черкассы и Подстёпки.

Оценивали проекты финалистов эксперты: Андрей Беляев, заместитель директора ГАУ «ЦИК СО» (технопарк «Жигулёвская долина»); Яна Митрофанова, доцент Департамента магистратуры Института финансов, экономики и управления Тольяттинского государственного университета; Мария Лазарева, педагог МБОУ ДО ГЦИТР г.о. Тольятти; Екатерина Лунина, заместитель директора Института двигателей и энергетических установок Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва; Елена Джалилова, директор образовательного центра «Арсенал» (проект резидента технопарка «Жигулёвская долина»).

Андрей Беляев в своей приветственной речи поблагодарил участников и экспертов – членов жюри за живой интерес к конкурсу: «В этом году на сайте конкурса юными разработчиками было создано 45 личных кабинетов участников для решения конкурсных задач, 25 проектов из Самарской области прошли формальную экспертизу и были приглашены к защите. Три проекта представлены командами разработчиков. Мы определим лучшие проекты и будем рекомендовать их для участия во всероссийском этапе конкурса».

В конкурсе «ШУСТРИК» приняли участие юные инноваторы трёх возрастных групп (6-9 лет, 10-13 лет и 14-18 лет). Участники конкурса не только разработали, но и представили перед членами жюри свои оригинальные решения по одному из 18 тематических направлений. Защита проектов прошла в гибридном формате: участники участвовали очно и в режиме ВКС.

Наталья Стрелкова, руководитель направления молодёжных программ технопарка «Жигулёвская долина»: «Специфика конкурса состоит в том, что все соревнуются со всеми, именно так определено в положении о конкурсе. Большое спасибо участникам и наставникам за интересные проекты. Высокое качество выполненных заданий и результаты оценки экспертов позволили рекомендовать на федеральный этап 27 участников. Именно поэтому было так сложно определить победителей регионального этапа. Экспертами было решено отобрать в качестве победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «ШУСТРИК 2025-2026» в Самарской области 8 проектов от 11 участников, представляющих все возрастные группы».