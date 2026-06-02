В четвертый раз технопарк «Жигулёвская долина» стал площадкой проведения регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технического творчества «ШУСТРИК»

В Борском районе Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» активно ведутся работы по капитальному ремонту участков региональных дорог «Отрадный — Богатое» — Борское и Кинель — Богатое — Борское общей протяжённостью 5,5 километров.
Международный туристический форум «Путешествуй!» пройдет 10 по 14 июня на ВДНХ. Это масштабное событие для всех любителей путешествий.
8 многоквартирных домов введены в эксплуатацию и поставлены на государственный кадастровый учет в Ставропольском районе Самарской области.
Бывший железнодорожник, а ныне финалист международного вокального конкурса Александр Петянов помогает жителям Самарской области серебряного возраста раскрыть свой творческий потенциал.
«Т Плюс» привела в порядок 687 объектов ремонтов теплосетей в Самаре. По 207 адресам работы продолжаются и будут завершены в июне.
Ледник «Судного дня» угрожает стереть с лица земли часть стран
половина россиян старше 55 лет допускают смену профессии или уже пробуют себя в новой сфере
В Самарской области социальный контракт помог многодетной маме реализовать мечту
В четвертый раз технопарк «Жигулёвская долина» стал местом проведения регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технического творчества «ШУСТРИК». Конкурс Фонда содействия инновациям помогает вовлечь школьников в научно-техническое творчество и мотивировать на создание собственного инновационного проекта.

В финале регионального этапа приняли участие 29 конкурсантов из Самары, Жигулёвска, Сызрани, Тольятти, а также сёл Приволжье, Кинель-Черкассы и Подстёпки.

Оценивали проекты финалистов эксперты: Андрей Беляев, заместитель директора ГАУ «ЦИК СО» (технопарк «Жигулёвская долина»); Яна Митрофанова, доцент Департамента магистратуры Института финансов, экономики и управления Тольяттинского государственного университета; Мария Лазарева, педагог МБОУ ДО ГЦИТР г.о. Тольятти; Екатерина Лунина, заместитель директора Института двигателей и энергетических установок Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва; Елена Джалилова, директор образовательного центра «Арсенал» (проект резидента технопарка «Жигулёвская долина»).

Андрей Беляев в своей приветственной речи поблагодарил участников и экспертов – членов жюри за живой интерес к конкурсу: «В этом году на сайте конкурса юными разработчиками было создано 45 личных кабинетов участников для решения конкурсных задач, 25 проектов из Самарской области прошли формальную экспертизу и были приглашены к защите. Три проекта представлены командами разработчиков. Мы определим лучшие проекты и будем рекомендовать их для участия во всероссийском этапе конкурса».

В конкурсе «ШУСТРИК» приняли участие юные инноваторы трёх возрастных групп (6-9 лет, 10-13 лет и 14-18 лет). Участники конкурса не только разработали, но и представили перед членами жюри свои оригинальные решения по одному из 18 тематических направлений. Защита проектов прошла в гибридном формате: участники участвовали очно и в режиме ВКС.

Наталья Стрелкова, руководитель направления молодёжных программ технопарка «Жигулёвская долина»: «Специфика конкурса состоит в том, что все соревнуются со всеми, именно так определено в положении о конкурсе. Большое спасибо участникам и наставникам за интересные проекты. Высокое качество выполненных заданий и результаты оценки экспертов позволили рекомендовать на федеральный этап 27 участников. Именно поэтому было так сложно определить победителей регионального этапа. Экспертами было решено отобрать в качестве победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «ШУСТРИК 2025-2026» в Самарской области 8 проектов от 11 участников, представляющих все возрастные группы».

Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
1 июня 2026  12:21
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
1 июня 2026  09:32
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
1 июня 2026  09:07
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026  13:36
31 мая 2026  13:36
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
31 мая 2026  12:10
