Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Игра в классики» объединил только на площадках СОУНБ  порядка 8500 человек

30 мая 2026 года Самарская областная универсальная научная библиотека провела Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Игра в классики». Яркий и масштабный праздник культуры и искусства объединил только на площадках СОУНБ порядка 8500 человек.

На протяжении всего дня одновременно работали 23 тематические локации, в том числе отдельная площадка «Попади в классику» центральных и модельных муниципальных библиотек Самарской области. Гостям фестиваля предложили уникальную программу, интересный опыт и яркие впечатления.

Министр культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина осмотрела фестивальные площадки, пообщалась с участниками и посетителями, подчеркнув, что выбранный Самарской областной научной библиотекой формат фестиваля хорошо подходит для привлечения молодёжи к чтению.

«Такие фестивали нужны, потому что они носят просветительский характер и дают возможность людям познакомиться с яркой интересной литературой. Мне кажется, что этот фестиваль отличается ещё и тем, что мы видим на различных площадках деятелей Самарской губернии, которые внесли свой вклад в культуру региона. И это тоже очень важно, ведь сегодняшний читатель здесь может узнать имена тех, кто сделал нашу губернию великой. Всё-таки Россия – одна из самых читающих стран мира, и хотелось бы, чтобы наша молодёжь при всех современных информационных технологиях иногда брала в руки книгу и читала», – подчеркнула Ирина Евгеньевна Калягина.

Ключевой локацией и главным местом притяжения фестиваля стала площадка «ИГРЫ ДЕМИУРГОВ», на которой в формате литературной гостиной выступали приглашённые авторы. На вопросы читателей ответили известные российские писатели: Дарья Донцова, Марина Москвина, Татьяна Толстая, Марина Тараненко и Андрей Геласимов. Литераторы рассказали о своём творческом пути, поделились секретами мастерства и провели автограф-сессии с поклонниками. Встречи с писателями транслировались в прямом эфире в сообществе фестиваля «ВКонтакте» и сейчас доступны для просмотра всем желающим.

На локациях партнёров фестиваля со своими читателями также встретились современные писатели и поэты. На площадке «ИГРА СЛОВ» Самарской областной детской библиотеки выступили детские авторы Виктория Ледерман, Алёна Кашура и Хельга Патаки, а на площадке «СВОя ИГРА» Самарской областной библиотеки для молодёжи – Галина Михайлова и Мария Ватутина.

«Я походила по выставкам, очень много интересных локаций, очень много замечательных авторов. Мне кажется, это отличное место для творчества, вдохновения, где каждый может найти что-то своё, это очень здорово!» – поделилась впечатлениями детский писатель Алёна Кашура (г. Москва).

«Здесь так хорошо, много народу, и это очень важно, что люди приходят на книжный день, на книжный фестиваль. У нас прекрасные современные поэты. Очень важно знать и читать именно современную литературу, поскольку любые сферы, наука, искусство – конечно, они развиваются. И язык развивается, и современная поэзия тоже. Она сейчас другая, она не такая, как в Серебряном веке, но она отражает нашу жизнь», – рассказала Мария Ватутина, поэт, редактор, журналист, прозаик и драматург, член Союза писателей России и член Союза писателей Москвы.

В качестве партнёров и соорганизаторов фестиваля также выступили Самарская областная библиотека для слепых с площадкой «ИГРА УМА» для незрячих и слабовидящих читателей, Самарское отделение Союза писателей России, чья площадка «РОДНАЯ КЛАССИКА» позволила гостям познакомиться с творчеством авторов из глубинки, Самарский государственный медицинский университет, который организовал площадку «ИГРА ВСЕРЬЁЗ: ТАЙНЫ МЕДИЦИНСКОГО АРХИВА», где проходили встречи, лекции и интерактивы на врачебную тематику. Впервые участником и партнёром фестиваля стал самарский Дом дружбы народов. Площадка «КЛАССИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ» представила выставки, раскрывающие всё многонациональное культурное разнообразие Самарской области.

«Сегодня особенно важно сохранять межнациональное согласие, уважение к традициям и исторической памяти. Через культуру, книги и живое общение мы показываем, что народов много, а Родина у нас одна. Именно в этом заключается главный смысл нашей площадки и всей работы Дома дружбы народов. Спасибо организаторам фестиваля за возможность рассказать об этом широкой аудитории», – отметил Александр Сергеевич Русских, начальник информационного отдела самарского Дома дружбы народов.

Практически каждый отдел Самарской областной универсальной научной библиотеки предложил гостям собственную площадку: участники фестиваля посетили увлекательные экскурсии по актуальным выставкам, присоединились к мастер-классам, играм и викторинам. В галерее «Новое пространство» развернулась музыкальная программа на целый день с участием как молодых и перспективных коллективов, так и профессиональных артистов Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича. САТОБ также поставил яркую, красивую и лиричную точку в программе фестиваля, завершив этот день музыкальной постановкой «Метель» по повести А.С. Пушкина на площадке театрального марафона «ЖИЗНЬ – ИГРА».

В полной мере оценить весь спектр возможностей и посетить все 22 площадки фестиваля в стенах библиотеки гостям помог просветительский квест, во время которого участники искали в локациях интересные факты о Самарской областной универсальной научной библиотеке, истории края и партнёрах фестиваля. Посетители назвали игру познавательной, интересной и полезной. За успешное прохождение квеста победители получали ценные призы: пригласительные билеты в самарские театры «Мастерская» и «Город» и, конечно же, книги.

Фестиваль «Время читать» состоялся уже в шестой раз, и в этом году его участниками только в Самарской областной универсальной научной библиотеке стали 8 427 человек.