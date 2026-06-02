В Борском районе Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» активно ведутся работы по капитальному ремонту участков региональных дорог «Отрадный — Богатое» — Борское и Кинель — Богатое — Борское общей протяжённостью 5,5 километров.
Международный туристический форум «Путешествуй!» пройдет 10 по 14 июня на ВДНХ. Это масштабное событие для всех любителей путешествий.
8 многоквартирных домов введены в эксплуатацию и поставлены на государственный кадастровый учет в Ставропольском районе Самарской области.
Бывший железнодорожник, а ныне финалист международного вокального конкурса Александр Петянов помогает жителям Самарской области серебряного возраста раскрыть свой творческий потенциал.
«Т Плюс» привела в порядок 687 объектов ремонтов теплосетей в Самаре. По 207 адресам работы продолжаются и будут завершены в июне.
Ледник «Судного дня» угрожает стереть с лица земли часть стран
половина россиян старше 55 лет допускают смену профессии или уже пробуют себя в новой сфере
В Самарской области социальный контракт помог многодетной маме реализовать мечту
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
В Самарской области социальный контракт помог многодетной маме реализовать мечту

С начала 2026 года в Самарской области заключено почти 2,2 тысячи социальных контрактов. Эта мера поддержки, которая работает в рамках национального проекта «Семья» по решению Президента Владимира Путина, помогла многодетной маме из Борского района Анне Начаровой открыть свой небольшой салон красоты. По решению губернатора Вячеслава Федорищева финансирование соцконтрактов в регионе в этом году значительно увеличено - до 1,3 миллиарда рублей.

Анна Начарова - мама троих сыновей. По образованию она педагог-психолог, но всегда мечтала о более творческой профессии Курсы парикмахера Анна прошла ещё десять лет назад, но открыть свое дело решилась только недавно - выйдя из третьего декрета. «Со школы мечтала о такой самореализации. Профессия парикмахера очень востребована. Наше село районное, сюда по субботам и воскресеньям приезжают не только сельские жители и по магазинам ходят, и посещают парикмахерские», — рассказывает Анна.

За поддержкой она обратилась в местное управление соцзащиты, где ей подробно рассказали о социальном контракте. Меньше чем за месяц Анна собрала документы, составила бизнес-план и получила финансовую помощь на открытие собственного дела. Выделенных средств хватило, чтобы закупить все необходимое -удобное кресло, мойку, расходные материалы и другие парикмахерские принадлежности. Теперь Анна принимает клиентов в небольшом, но уютном салоне красоты.

Многодетная семья также получает социальное пособие на детей, компенсацию за ЖКУ, ежегодную выплату на школьную и спортивную форму. А при рождении третьего ребёнка семья получила региональный семейный капитал.

Как поясняет старший инспектор управления социальной защиты населения Южного округа (Борский район) Оксана Стрелкова, соцконтракт можно заключить по четырём направлениям:
- поиск работы – предоставляется единовременная выплата 19 405 рублей и ещё три месяца выплата прожиточного минимума после заключения трудового договора;
- индивидуальная предпринимательская деятельность – выплачивается до 350 тысяч рублей;
- личное подсобное хозяйство – размер выплаты до 200 тысяч рублей;
- преодоление трудной жизненной ситуации – выплачивается ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума до полугода.

По первым трем направлениям можно получить дополнительное профессиональное образование и выплату в размере до 30 тысяч рублей.

«Социальный контракт - одна из самых востребованных и действенных мер социальной помощи. Приоритет сейчас у многодетных семей и семей участников СВО, но могут оформлять и одиноко проживающие люди», - говорит Оксана Стрелкова.

Подробнее об оформлении соцконтракта можно узнать на сайте регионального Минсоцдема.

Фото предоставлено Минсоцдемом Самарской области.

Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
