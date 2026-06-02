В Борском районе Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» активно ведутся работы по капитальному ремонту участков региональных дорог «Отрадный — Богатое» — Борское и Кинель — Богатое — Борское общей протяжённостью 5,5 километров.
Международный туристический форум «Путешествуй!» пройдет 10 по 14 июня на ВДНХ. Это масштабное событие для всех любителей путешествий.
8 многоквартирных домов введены в эксплуатацию и поставлены на государственный кадастровый учет в Ставропольском районе Самарской области.
Бывший железнодорожник, а ныне финалист международного вокального конкурса Александр Петянов помогает жителям Самарской области серебряного возраста раскрыть свой творческий потенциал.
«Т Плюс» привела в порядок 687 объектов ремонтов теплосетей в Самаре. По 207 адресам работы продолжаются и будут завершены в июне.
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
«Самарское долголетие»: бывший железнодорожник помогает пожилым людям радоваться жизни

Бывший железнодорожник, а ныне финалист международного вокального конкурса Александр Петянов помогает жителям Самарской области серебряного возраста раскрыть свой творческий потенциал.

Своим опытом он делится в рамках региональной программы «Самарское долголетие», которая была разработана и реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в рамках национального проекта «Семья».

Около двадцати лет Александр Петянов работал на железной дороге, а в 38 лет начал петь «для души». Сегодня ему 62 года, он - финалист международного вокального конкурса и наставник для тех, кто хочет реализовать себя в серебряном возрасте. Своим опытом Александр Альбертович делится в рамках «Самарского долголетия», проводя групповые занятия по вокалу.

Среди его учениц - Нина Соковых. В детстве она окончила музыкальную школу, а к пению вернулась уже на пенсии. «Я начинаю петь, и мне интересно как нужно. Это очень полезно и для здоровья, и для настроения. Пение приносит огромную радость, и на душе становится светло», — делится женщина.

Александр Петянов уверен, что правильно выстроенный вокальный аппарат делает голос объемным, а занятия пением помогают поддерживать жизненный тонус, здоровье и реализовывать мечты молодости.

Проект «Самарское долголетие» стал региональной частью национального проекта «Семья» и федерального проекта «Старшее поколение». Сегодня его активными участниками стали уже около 6 тысяч жителей области. В Самаре в рамках проекта открыт центр «Самарское долголетие», где каждый находит дело по душе - от творческих студий до спортивных секций.

«Самая главная идея и задача - помочь гражданам пожилого возраста сохранить здоровье, социальную активность и вовлечённость в общество. Участники сами организуют свой досуг: если хотят петь - поют, танцевать - танцуют, рисовать - рисуют. Идём от потребности и, конечно, рады будем видеть всех желающих реализовать себя, несмотря на возраст», - рассказывает и.о. директора Комплексного центра соцобслуживания населения Самарского округа Лилия Дьякова.

Для удобства жителей создано пилотное мобильное приложение «Самарское долголетие», где доступно актуальное расписание всех занятий. Пока сервис работает для жителей Самары, но география проекта будет расширяться. Губернатор поставил задачу усилить информирование о возможностях приложения, доработать его и расширить зону действия.

Стать участником программы просто: достаточно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Еще есть «Путеводитель в Самарское долголетие».

 

Фото Комплексного центра соцобслуживания населения Самарского округа

