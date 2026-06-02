«Путешествуй!»: Самарская область будет представлена на Международном туристическом форуме 

Международный туристический форум «Путешествуй!» пройдет 10 по 14 июня на ВДНХ. Это масштабное событие для всех любителей путешествий. Форум состоит из трех составляющих: туристический фестиваль с интерактивными активностями, выставка, где свои туристические возможности представят более 74 регионов России и более 10 зарубежных стран и крупнейшие компании отрасли, а также деловая программа. Организатором Международного туристического форума «Путешествуй!» выступает Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации.



Погрузитесь в атмосферу приключений, познакомьтесь с самыми живописными уголками нашей страны и мира, получите актуальную информацию о маршрутах и предложениях туроператоров, узнайте о новых местах для отдыха и воспользуйтесь скидками и специальными предложениями на путешествие. Участвуйте в мастер‑классах, дегустациях и интерактивных зонах, окунитесь в культуру разных народов - и спланируйте свою следующую поездку прямо здесь!



Самарская область традиционно примет участие в форуме. Туристический потенциал региона презентуют ведущие организации отрасли туризма: представители регионального туристского информационного центра, администрации городского округа Самара, туроператорских компаний, гостиниц и загородных домов, а также Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина. Гостей познакомят с природными и культурными возможностями, разнообразием экскурсионных программ и туров региона, а также гастрономическими особенностями и событиями региона.



Форум «Путешествуй!» открывает посетителям возможность поучаствовать в квесте с призами, посетить концерты и шоу на Главной сцене, найти вдохновение и перезагрузиться в Ретрит-шатре с практиками и чайными церемониями, встретиться с тревел-блогерами, путешественниками и экспертами в Большом лектории, принять участие в мастер-классах, спортивных активностях и интерактивах на стендах регионов и зарубежных стран, познакомиться с культурными традициями разных народов, попробовать блюда со всей России в гастрономической зоне, а также воспользоваться Мобильным путеводителем, который поможет сориентироваться на площадке и выбрать мероприятия по интересам.



Посетите стенд Самарской области на МТФ «Путешествуй!» и получите информацию о наших туристических маршрутах, достопримечательностях и специальных предложениях, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

