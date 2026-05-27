Практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, в вузах снова будут принимать устные экзамены. Такой прогноз озвучил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Фальков: вузы могут ввести устные экзамены вместо дипломных работ из-за ИИ
Историческое событие для отечественного агропрома: первые российские бананы исследованы в испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
Новороссийский филиал ЦОК АПК подтвердил тсутствие в первых отечественных бананах пестицидов, а по магнию они превосходят импортные
В среду, 27 мая, на выездном оперативном совещании, которое состоялось в г.о. Тольятти, губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан.
Глава региона проверил укрытие в Тольятти после обращения многодетной матери
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дины Черемушкиной о проблемах, с которыми обращаются жители региона в социальных сетях.
Губернатор поручил закрыть небезопасные уличные точки торговли в Самаре
На площадке «МТЛ Арена» состоялся финал Самарской студенческой лиги дзюдо.
Победитель конкурса грантов для НКО организовал региональный студенческий турнир по дзюдо 
В Самаре на базе СК «Ипподром-Арена» состоялся финал Первенства по синхронному плаванию.
Победителей Первенства по синхронному плаванию наградили в Самаре
В 2025 году министерством туризма Самарской области разработан автомобильный туристский маршрут «От зеркальной глади до водного каскада».
«От зеркальной глади до водного каскада» – новый автомаршрут по Самарской области
28 мая на Московском шоссе начнётся тестирование табло переменной информации. На экранах будет выводиться служебная информация и тестовые изображения — так специалисты проверят работоспособность оборудования.
Табло на Московском шоссе и Фрунзенском мосту проверят в работе
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
Автомобильный туризм – перспективное направление развития Самарской области. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в регионе и по всей стране в целом продолжается работа по созданию новых маршрутов для путешествий.

В 2025 году министерством туризма Самарской области разработан автомобильный туристский маршрут «От зеркальной глади до водного каскада». Он берет свое начало из Самары и объединяет природные и культурные объекты двух районов:

Сергиевский район: Голубое озеро, этнический музей чувашской культуры «Яшкин дом», Сергиевский историко-краеведческий музей, Сергиевские минеральные воды.

Челно-Вершинский район: Краеведческий музей, Токмаклинский водопад, мельница Марковых, руины винокуренного завода.

С новым автомаршрутом познакомиться можно на официальных туристических интернет ресурсах Самарской области: на туристическом портале Визитсамара.рф
и в мобильном приложении Визит Самара, а после самостоятельно отправиться в незабываемое путешествие по Самарской области.

«Создание новых автомобильных маршрутов – это возможность для жителей и гостей региона открыть для себя уникальные места, познакомиться с историей и культурой Самарской области. Автомобильный туризм становится драйвером роста внутреннего турпотока, а маршрут «От зеркальной глади до водного каскада» способствует обеспечению доступности объектов туристического показа и формированию комплексного туристского продукта региона», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

 

Фото:  министерство туризма Самарской области

 

Новости по теме
В Самарской области в программу «Дороги Победы» вовлечены не только учащиеся из столицы региона, но и дети из различных городских округов и муниципальных районов области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.
15 мая 2026, 14:05
«Дороги Победы»: в губернии реализуется Всероссийская программа, по маршрутам которой проедут почти 2000  ребят
В Самарской области в программу «Дороги Победы» вовлечены не только учащиеся из столицы региона, но и дети из различных городских округов и муниципальных районов области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.
С 11 по 13 мая Самарскую область посетили 10 представителей туроператорских компаний из Москвы, Пензы и Саратова, чтобы познакомиться с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные». 
13 мая 2026, 17:29
Федеральные туроператоры познакомились с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные»
С 11 по 13 мая Самарскую область посетили 10 представителей туроператорских компаний из Москвы, Пензы и Саратова, чтобы познакомиться с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные».
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». 
23 марта 2026, 18:11
В губернии стартовали инспекционные туры  проекта «Открытая промышленность»
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность».
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
