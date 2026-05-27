«От зеркальной глади до водного каскада» – новый автомаршрут по Самарской области

Автомобильный туризм – перспективное направление развития Самарской области. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в регионе и по всей стране в целом продолжается работа по созданию новых маршрутов для путешествий.

В 2025 году министерством туризма Самарской области разработан автомобильный туристский маршрут «От зеркальной глади до водного каскада». Он берет свое начало из Самары и объединяет природные и культурные объекты двух районов:

Сергиевский район: Голубое озеро, этнический музей чувашской культуры «Яшкин дом», Сергиевский историко-краеведческий музей, Сергиевские минеральные воды.

Челно-Вершинский район: Краеведческий музей, Токмаклинский водопад, мельница Марковых, руины винокуренного завода.

С новым автомаршрутом познакомиться можно на официальных туристических интернет ресурсах Самарской области: на туристическом портале Визитсамара.рф

и в мобильном приложении Визит Самара, а после самостоятельно отправиться в незабываемое путешествие по Самарской области.

«Создание новых автомобильных маршрутов – это возможность для жителей и гостей региона открыть для себя уникальные места, познакомиться с историей и культурой Самарской области. Автомобильный туризм становится драйвером роста внутреннего турпотока, а маршрут «От зеркальной глади до водного каскада» способствует обеспечению доступности объектов туристического показа и формированию комплексного туристского продукта региона», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Фото: министерство туризма Самарской области