Победителей Первенства по синхронному плаванию наградили в Самаре

В Самаре на базе СК «Ипподром-Арена» состоялся финал Первенства по синхронному плаванию. Соревнования прошли в трех возрастных категориях — до 13 лет, 13–15 лет и 15–18 лет — и собрали спортсменов трех спортивных клубов — «Южный город», СК «Каталина», а также сборную команду Самарской области, в состав которой вошли обучающиеся школы № 154.

По итогам борьбы среди юниоров 15-18 лет отличилась Вера Гасанова, завоевавшая первое место в фигурах и сольном техническом упражнении. Анастасия Кузнецова заняла вторые места в фигурах и сольном упражнении, а Полина Шопина стала третьей в сольном техническом. В категории девушек 13-15 лет Анастасия Кузнецова показала лучший результат в фигурах и сольном упражнении, Анастасия Емельянова завоевала третье место в фигурах и второе — в сольном упражнении. Евангелина Злобина не только заняла третье место в сольном, но и одержала победу в дуэте вместе с Катериной Ефременко.

Среди самых юных участников до 13 лет Юлиана Садретдинова продемонстрировала мастерство, выиграв в фигурах и соло. Варвара Лазарева заняла вторые места в этих же дисциплинах. Отдельно стоит отметить успех Давида Абушахманова, который стал первым в мужском соло, а также одержал победу в микст‑дуэте в паре с Кариной Нашивочниковой.

