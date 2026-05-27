В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026

В модельной центральной библиотеке имени В.Н. Татищева прошел финал конкурса профессионального мастерства среди специалистов МБУК «Библиотеки Тольятти» «Библиотекарь года-2026».

Цель конкурса – развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетенции библиотечных специалистов, выявление и распространение лучших библиотечных практик среди специалистов МБУК «Библиотеки Тольятти» по проведению качественного культурно - просветительского мероприятия.

Тематика конкурсов профессионального мастерства позволяют получить представление о ключевых, актуальных проблемах библиотечной отрасли: так, в разные годы конкурсы были посвящены проектной деятельности, внедрению инноваций в практику обслуживания читателей, изменению и модернизации библиотечного пространства, наставничеству, поддержке молодых специалистов.

В 2026 году организаторы предложили конкурсантам представить свой опыт при подготовке и проведении культурно – просветительского мероприятия.

В этом году в конкурсе профессионального мастерства приняли участие 6 сотрудников «Библиотек Тольятти»:

• Горшенева Ольга Александровна, главный библиотекарь модельной библиотеки национальных культур с мероприятием «Гугече – великий день» - экскурс в историю марийского праздника;

• Трофимова Нина Михайловна – ведущий библиотекарь библиотеки № 10 с мероприятием «Основатель городов В.Н. Татищев» ─меморина;

• Кудрин Павел Ниуолаевич – ведущий библиотекарь модельной библиотеки «Для друзей» «Наши домашние животные» - Час открытий и познаний;

• Погодина Марина Алексеевна, главный библиотекарь библиотеки № 15 с мероприятием «Земля – наш дом» - экологический час;

• Анохина Олеся Юрьевна – ведущий библиотекарь библиотеки №12 с мероприятием «На службе с верным другом»- встреча с интересным человеком;

• Голованова Ирина Сергеевна, главный библиотекарь библиотеки № 27 с мероприятием «Экознания» - эколого – просветительская лекция.

На финальном мероприятии участники конкурса представили видеоверсию мероприятия, представленного на конкурс.

️Победителем конкурса профмастерства «Библиотекарь года – 2026» выиграла Погодина Марина Алексеевна, главный библиотекарь библиотеки № 15 "Берегиня"

2 место жюри присудило Горшеневой Ольге Александровне, главному библиотекарю модельной библиотеки национальных культур;

3 место получил Кудрин Павел Николаевич – ведущий библиотекарь модельной библиотеки «Для друзей».

Приз зрительских симпатий достался также Кудрину Павлу Николаевичу.

27 мая в общероссийский День библиотек в молодежном драматическом театре состоится торжественное награждение победителя профессионального конкурса «Библиотекарь года-2026».

Фото: минкульт СО