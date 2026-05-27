27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
Все три модели Volga поступят в продажу в июне. Производство автомобилей наладили в Нижнем Новгороде на бывшей площадке Volkswagen и Skoda.
На базе специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Самарской области состоялась межведомственная профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню отказа от курения
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
В МБОУ «Школа №162» состоялась торжественная церемония открытия Стены Памяти. Масштабное патриотическое мероприятие объединило коллектив учебного заведения, общественников, ветеранов, а также активистов Московской и Самарской команд Молодёжки Народного фр
В Самаре временно ограничено движение транспорта, включая общественный и средства индивидуальной мобильности, по участку улицы Комсомольской в границах улиц Куйбышева и Фрунзе.
В среду, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Тольятти. В первой половине дня глава региона посетил «Тольяттикаучук» и ТГУ.
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026

В модельной центральной библиотеке имени В.Н. Татищева прошел финал конкурса профессионального мастерства среди специалистов МБУК «Библиотеки Тольятти» «Библиотекарь года-2026».

Цель конкурса – развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетенции библиотечных специалистов, выявление и распространение лучших библиотечных практик среди специалистов МБУК «Библиотеки Тольятти» по проведению качественного культурно - просветительского мероприятия.

Тематика конкурсов профессионального мастерства позволяют получить представление о ключевых, актуальных проблемах библиотечной отрасли: так, в разные годы конкурсы были посвящены проектной деятельности, внедрению инноваций в практику обслуживания читателей, изменению и модернизации библиотечного пространства, наставничеству, поддержке молодых специалистов.

В 2026 году организаторы предложили конкурсантам представить свой опыт при подготовке и проведении культурно – просветительского мероприятия.

В этом году в конкурсе профессионального мастерства приняли участие 6 сотрудников «Библиотек Тольятти»:
• Горшенева Ольга Александровна, главный библиотекарь модельной библиотеки национальных культур с мероприятием «Гугече – великий день» - экскурс в историю марийского праздника;
• Трофимова Нина Михайловна – ведущий библиотекарь библиотеки № 10 с мероприятием «Основатель городов В.Н. Татищев» ─меморина;
• Кудрин Павел Ниуолаевич – ведущий библиотекарь модельной библиотеки «Для друзей» «Наши домашние животные» - Час открытий и познаний;
• Погодина Марина Алексеевна, главный библиотекарь библиотеки № 15 с мероприятием «Земля – наш дом» - экологический час;
• Анохина Олеся Юрьевна – ведущий библиотекарь библиотеки №12 с мероприятием «На службе с верным другом»- встреча с интересным человеком;
• Голованова Ирина Сергеевна, главный библиотекарь библиотеки № 27 с мероприятием «Экознания» - эколого – просветительская лекция.

На финальном мероприятии участники конкурса представили видеоверсию мероприятия, представленного на конкурс.
️Победителем конкурса профмастерства «Библиотекарь года – 2026» выиграла Погодина Марина Алексеевна, главный библиотекарь библиотеки № 15 "Берегиня"

2 место жюри присудило Горшеневой Ольге Александровне, главному библиотекарю модельной библиотеки национальных культур;
3 место получил Кудрин Павел Николаевич – ведущий библиотекарь модельной библиотеки «Для друзей».
Приз зрительских симпатий достался также Кудрину Павлу Николаевичу.

27 мая в общероссийский День библиотек в молодежном драматическом театре состоится торжественное награждение победителя профессионального конкурса «Библиотекарь года-2026».

 

Фото:   минкульт СО

