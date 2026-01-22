«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти

Завершающий концерт VI Крещенского фестиваля «Возвращение домой» в Тольяттинской филармонии — удивительно атмосферный, полный встреч с друзьями и учителями праздник молодых профессионалов, выпускников и студентов ведущих музыкальных вузов России. Все семнадцать участников большого воскресного концерта 25 января выросли в Тольятти и возвращаются на зимние каникулы, чтобы подарить землякам свое мастерство. На сцене камерного зала в этот день будут творить молодые музыканты. А программа от Моцарта и Бетховена до Прокофьева и современных аранжировок продемонстрирует блестящий уровень академической школы. (6+)



Этот вечер — яркая и нестареющая идея директора Тольяттинской филармонии Лидии Семеновой. Концерт – традиция - живое воплощение поддержки талантливой молодежи, инвестиция в будущее культуры и торжество той самой творческой связи, которая объединяет артистов разных поколений.



В завершающем фестиваль концерте традиционно принимают участие молодые музыканты из Тольятти, которые продолжают свой творческий путь за пределами родного города. Среди них выпускница Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова Анна Кузнецова, магистрант Самарского государственного института культуры Юлия Морозова, студентка Уфимского государственного института искусств им. З.Г. Исмагилова Олеся Пено, вчерашние тольяттинцы Андрей Поспелов и Георгий Лотц, Иван Савиных и Маргарита Попова, Маргарита Дубская и другие музыканты , имена которых, быть может, украсят афиши лучших театров и концертных залов России и дальнего зарубежья.

Фото: минкульт СО