Все 17 участников воскресного концерта 25 января выросли в Тольятти и возвращаются на зимние каникулы, чтобы подарить землякам свое мастерство.
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
С 23 по 27 января местами по региону ожидаются сильные морозы.
Вячеслав Федорищев дол поручение всем ответственным службам перейти в режим повышенной готовности в ожидании аномальных морозов
22 января депутаты гордумы Чапаевска единогласно поддержали кандидатуру Александра Краснова.
Новым главой Чапаевска избран Александра Краснов
22 января диетолог Кованова рассказала, что в день можно употреблять не больше нескольких кусочков хлеба, чтобы не навредить фигуре и организму.
Диетолог-нутрициолог: сколько хлеба можно съедать без вреда для здоровья
Температура воздуха в Самаре 23 января: ночью -20, -22°С, днем -14, -16°С.
23 января в регионе без осадков, до -19°С
На полигоне в селе Сосновка Ставропольского района состоялись тренировочные заезды пилотов-участников Гонки чемпионов.
На полигоне в селе Сосновка всё готово к Гонке чемпионов
Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП
Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев.
Минприроды СО: о работе надзора и лесной охраны в 2025 году
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
139
Все 17 участников воскресного концерта 25 января выросли в Тольятти и возвращаются на зимние каникулы, чтобы подарить землякам свое мастерство.

Завершающий концерт VI Крещенского фестиваля «Возвращение домой» в Тольяттинской филармонии — удивительно атмосферный, полный встреч с друзьями и учителями праздник молодых профессионалов, выпускников и студентов ведущих музыкальных вузов России. Все семнадцать участников большого воскресного концерта 25 января выросли в Тольятти и возвращаются на зимние каникулы, чтобы подарить землякам свое мастерство. На сцене камерного зала в этот день будут творить молодые музыканты. А программа от Моцарта и Бетховена до Прокофьева и современных аранжировок продемонстрирует блестящий уровень академической школы.  (6+)

Этот вечер — яркая и нестареющая идея директора Тольяттинской филармонии Лидии Семеновой. Концерт – традиция - живое воплощение поддержки талантливой молодежи, инвестиция в будущее культуры и торжество той самой творческой связи, которая объединяет артистов разных поколений.

В завершающем фестиваль концерте традиционно принимают участие молодые музыканты из Тольятти, которые продолжают свой творческий путь за пределами родного города. Среди них выпускница Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова Анна Кузнецова, магистрант Самарского государственного института культуры Юлия Морозова, студентка Уфимского государственного института искусств им. З.Г. Исмагилова Олеся Пено, вчерашние тольяттинцы Андрей Поспелов и Георгий Лотц, Иван Савиных и Маргарита Попова, Маргарита Дубская и другие музыканты , имена которых, быть может, украсят афиши лучших театров и концертных залов России и дальнего зарубежья.

 

Фото:   минкульт СО

