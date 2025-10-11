Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель Renault Logan погиб на месте ДТП.
В Красноярском районе водитель Renault Logan выехал на "встречку" и столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz
Владислав Шленев занял второе место в дисциплине «жим». Тренер спортсмена - Виктор Морозов.
Владислав Шленев из Самарской области - призер первенства Азии по пауэрлифтингу
Одним из самых первых вопросов, которые задали студенты, стал вопрос о месте и роли православия в нынешней России и в ее будущем.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +10, +12°С.
12 октября в регионе местами дождь, до +13°С
Сборная Самарской области стала победителем и призером на личных пешеходных дистанциях.
Сборная региона успешно выступила на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму
Также в этом сезоне самарская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата России.
Елена Петрова из Самарской области выиграла Кубок России по альпинизму
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия

11 октября 2025 17:18
252
Одним из самых первых вопросов, которые задали студенты, стал вопрос о месте и роли православия в нынешней России и в ее будущем.

Сегодня, 11 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжскую академию образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского и провел встречу со студентами, на которой гимназисты смогли задать все интересующие их вопросы на самые разные темы.

Также на встрече присутствовали: министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков и Протоиерей Димитрий Лескин – ректор Поволжской академии Святителя Алексия.

Одним из самых первых вопросов, которые задали студенты, стал вопрос о месте и роли православия в нынешней России и в ее будущем. Здесь глава региона отметил, что руководство страны идет путем веры, Президент России Владимир Владимирович Путин показывает, насколько важна роль православия в России. А также подчеркнул, что и на региональном уровне этому вопросу уделяется самое серьезное внимание.

«Будем бережно восстанавливать храмы. Уже определили три храма, которые точно сделаем все вместе», – сказал Вячеслав Федорищев.

Также были вопросы об образовании, развитии Тольятти и всего региона, значимых проектах, возможностях самореализации для талантливой молодежи, поддержке общественных инициатив.

Губернатор обсудим со студентами отрасль БАС, искусственный интеллект и новые технологии.Важной частью беседы стали вопросы о поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Студенты выразили желание принять участие в международном форуме «Россия-спортивная держава», который пройдет в Самаре и Тольятти с 5 по 7 ноября, в качестве волонтеров и помочь с проведением форума. В академии, в том числе, готовят специалистов по экскурсионной деятельности.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Мероприятия Тольятти

