Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия

Сегодня, 11 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжскую академию образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского и провел встречу со студентами, на которой гимназисты смогли задать все интересующие их вопросы на самые разные темы.

Также на встрече присутствовали: министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков и Протоиерей Димитрий Лескин – ректор Поволжской академии Святителя Алексия.

Одним из самых первых вопросов, которые задали студенты, стал вопрос о месте и роли православия в нынешней России и в ее будущем. Здесь глава региона отметил, что руководство страны идет путем веры, Президент России Владимир Владимирович Путин показывает, насколько важна роль православия в России. А также подчеркнул, что и на региональном уровне этому вопросу уделяется самое серьезное внимание.

«Будем бережно восстанавливать храмы. Уже определили три храма, которые точно сделаем все вместе», – сказал Вячеслав Федорищев.

Также были вопросы об образовании, развитии Тольятти и всего региона, значимых проектах, возможностях самореализации для талантливой молодежи, поддержке общественных инициатив.

Губернатор обсудим со студентами отрасль БАС, искусственный интеллект и новые технологии.Важной частью беседы стали вопросы о поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Студенты выразили желание принять участие в международном форуме «Россия-спортивная держава», который пройдет в Самаре и Тольятти с 5 по 7 ноября, в качестве волонтеров и помочь с проведением форума. В академии, в том числе, готовят специалистов по экскурсионной деятельности.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области