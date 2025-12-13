️️️️️️Временные ограничения движения транспорта вводятся на ряде федеральных автомобильных дорог

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 16:00 (мск) 13 декабря 2025 года вводятся временные ограничения движения для:

- грузовых транспортных средств

- автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки

Ограничения вводятся на ряде федеральных автомобильных дорог, проходящих в том числе на подъездах к Самарской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями:

- сильный снег

- сильный боковой ветер

- низовая метель

- ограниченная видимость

Срок действия — до наступления благоприятных погодных условий.

️ Госавтоинспекция Самарской области рекомендует перевозчикам и водителям:

- заранее планировать маршруты и время выезда;

- планировать и проверять актуальную информацию о вводимых ограничениях;

- учитывать возможные задержки в пути;

- следить за официальной информацией дорожных и экстренных служб;

- по возможности перенести поездки до снятия ограничений.

Берегите себя и соблюдайте требования безопасности на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: pxhere.com