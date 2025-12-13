Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты помогут птицам адаптироваться и окрепнуть к весне.
В парке 50-летия Победы в лебяжьем доме поселились два лебедя-подростка
дроны атаковали зоопарк в Запорожской области, ранен лев
Дроны атаковали зоопарк в Запорожской области, ранен лев
На остановках в салон будут заходить актеры в образах литературных героев и исторических личностей. Они расскажут о разных эпохах, важных событиях и известных людях Самары.
14 декабря в Самаре начнет работать культурный проект "Интерактивный трамвай"
Срок действия ограничений — до наступления благоприятных погодных условий.
️️️️️️Временные ограничения движения транспорта вводятся на ряде федеральных автомобильных дорог
13 декабря в Астрахани «Лада» на выезде провела матч чемпионата России по гандболу среди женщин.
Гандбольная «Лада» одержала победу над «Астраханочкой»
В соревнованиях приняли участие 12 команд от различных предприятий, организаций и учебных заведений города.
Сотрудники МЧС СО завоевали третье место на спортивных играх в Сызрани
Спектакль состоит из четырёх историй, основанных на фольклоре – страшилках, мистических рассказах, городских легендах, которые передавались между поколениями детей.
В Третьяковской галерее в Самаре пройдут премьерные показы иммерсивного спектакля «Классные легенды»
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

️️️️️️Временные ограничения движения транспорта вводятся на ряде федеральных автомобильных дорог

189
Срок действия ограничений — до наступления благоприятных погодных условий.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 16:00 (мск) 13 декабря 2025 года вводятся временные ограничения движения для:
- грузовых транспортных средств
- автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки

Ограничения вводятся на ряде федеральных автомобильных дорог, проходящих в том числе на подъездах к Самарской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями:
- сильный снег
- сильный боковой ветер
- низовая метель
- ограниченная видимость

Срок действия — до наступления благоприятных погодных условий.

️ Госавтоинспекция Самарской области рекомендует перевозчикам и водителям:
- заранее планировать маршруты и время выезда;
- планировать и проверять актуальную информацию о вводимых ограничениях;
- учитывать возможные задержки в пути;
- следить за официальной информацией дорожных и экстренных служб;
- по возможности перенести поездки до снятия ограничений.

Берегите себя и соблюдайте требования безопасности на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  pxhere.com

 

 

 

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Там, где прошли сплошные санитарные рубки, будут планироваться новые посадки.
12 декабря 2025, 21:28
 В 2025 году 807 га лесного фонда губернии прошло «диспансеризацию»
Там, где прошли сплошные санитарные рубки, будут планироваться новые посадки. Экология
527
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
12 декабря 2025, 18:38
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора. Экология
854
Подведомственное министерству природных ресурсов региона учреждение специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий спектр услуг в сфере охраны окружающей среды.
05 декабря 2025, 19:48
Директором «Природоохранного центра» региона назначена Екатерина Луценко
Подведомственное министерству природных ресурсов региона учреждение специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий... Экология
1605
В центре внимания
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
297
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
510
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
439
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
367
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
868
Весь список