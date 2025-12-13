️️️️️️Временные ограничения движения транспорта вводятся на ряде федеральных автомобильных дорог

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 16:00 (мск) 13 декабря 2025 года вводятся временные ограничения движения для:
- грузовых транспортных средств
- автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки
Ограничения вводятся на ряде федеральных автомобильных дорог, проходящих в том числе на подъездах к Самарской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями:
- сильный снег
- сильный боковой ветер
- низовая метель
- ограниченная видимость
Срок действия — до наступления благоприятных погодных условий.
️ Госавтоинспекция Самарской области рекомендует перевозчикам и водителям:
- заранее планировать маршруты и время выезда;
- планировать и проверять актуальную информацию о вводимых ограничениях;
- учитывать возможные задержки в пути;
- следить за официальной информацией дорожных и экстренных служб;
- по возможности перенести поездки до снятия ограничений.
Берегите себя и соблюдайте требования безопасности на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
