Директором «Природоохранного центра» региона назначена Екатерина Луценко

Подведомственное министерству природных ресурсов региона учреждение специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий спектр услуг в сфере охраны окружающей среды.



Сочетание законодательного опыта нового руководителя, практических знаний в области промышленной экологии и управления ТКО, а также профильное образование, позволит «Природоохранному центру» эффективнее решать задачи по усилению экологического контроля и внедрению современных подходов в охране окружающей среды Самарской области, сообщает пресс-служба минприроды СО.





Фото: пресс-служба минприроды СО