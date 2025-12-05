Я нашел ошибку
Особенно активно добровольцы действуют в сельской местности. Вместе с профессиональными пожарными они мужественно сражаются с огнем, спасая имущество и жизни людей.
За прошедшую неделю добровольцы региона участвовали в тушении двух пожаров
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.
Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции
29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год
Подведомственное министерству природных ресурсов региона учреждение специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий спектр услуг в сфере охраны окружающей среды.
Директором «Природоохранного центра» региона назначена Екатерина Луценко
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
Сохранялась угроза распространения огня на близлежащие постройки и дома, к месту пожара были направлены дополнительные силы противопожарной службы.
В Алексеевском районе горел жилой дом, огонь охватил 70 квадратных метров
В Сингапуре завершились чемпионат и первенство мира по роллер-спорту в дисциплинах фристайла. Лучший результат в дисциплине «слайды» у Анны.
Анна Кукушкина из Самарской области - чемпионка мира по роллер-спорту
Главы муниципалитетов Самарской области приступили к отработке обращений жителей на прямую линию губернатора.
Обращения с прямой линии губернатора Самарской области перешли в стадию исполнения
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Директором «Природоохранного центра» региона назначена Екатерина Луценко

Подведомственное министерству природных ресурсов региона учреждение специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий спектр услуг в сфере охраны окружающей среды.

Подведомственное министерству природных ресурсов региона учреждение специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий спектр услуг в сфере охраны окружающей среды.

Сочетание законодательного опыта нового руководителя, практических знаний в области промышленной экологии и управления ТКО, а также профильное образование, позволит «Природоохранному центру» эффективнее решать задачи по усилению экологического контроля и внедрению современных подходов в охране окружающей среды Самарской области, сообщает пресс-служба минприроды СО.

 

Фото:  пресс-служба минприроды СО

Теги: Самара Экология

Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
05 декабря 2025, 15:06
Ночью и утром 6 декабря в губернии ожидается туман
В большинстве случаев поводом для возбуждения таких дел являются факты, которые фиксирует регоператор АО «Экология».
03 декабря 2025, 18:28
️Минприроды СО оштрафовало нарушителей обращения с ТКО на 2,6 млн рублей
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
02 декабря 2025, 15:38
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
5 декабря 2025  19:19
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов.
5 декабря 2025  14:34
Прямая линия самарского губернатора: транспорт и ремонт дорог в числе ключевых
